《美国重要政经日程》--7月14日

中国经济：世行总税率“意义不大”，未来有条件续降养老保险费率--官员
路透北京1月17日 - 针对世界银行和普华永道报告称中国总税率为68%，高于去年所有国家地区平均总税率水平，全国社保基金理事会理事长楼继伟称，世行总税率“意义不大”，比较税负关键看宏观税负，中国宏观税负低于世界平均水平，且未来有条件续降养老保险费率。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布一周请领失业金数据，以及6月份生产者物价指数(PPI)
1230 - 农业部公布一周出口销售报告
1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率
1430 - 美国能源资料协会(EIA)每周例行公布美国地下天然气库存
1500 - 财政部每周例行宣布标售三个月期和六个月期国库券，并宣布发售52周期国库券和10年期通胀保值公债
2000 - 农业部公布一周全球棉花价格
2000之后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
2030 - 美联储公布一周资产负债表
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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金融市场假期一览表
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 李爽)
路透北京1月17日 - 针对世界银行和普华永道报告称中国总税率为68%，高于去年所有国家地区平均总税率水平，全国社保基金理事会理事长楼继伟称，世行总税率“意义不大”，比较税负关键看宏观税负，中国宏观税负低于世界平均水平，且未来有条件续降养老保险费率。
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正值泰国南部产胶旺季，却遇百年洪水侵袭，割胶运输受阻令胶源供给紧张。与此同时，国内新车产销数据喜人，增强橡胶终端需求预期。在供需结构继续转向利于胶价上涨的情况下，过去一周，沪胶期货呈现快速拉升模式，主力1705合约再创本轮反弹新高，期价最高攀升至21730元/吨，累计涨幅达到21%。