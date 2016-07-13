更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存降幅不及预期，汽油库存增加

中国经济：世行总税率“意义不大”，未来有条件续降养老保险费率--官员
路透北京1月17日 - 针对世界银行和普华永道报告称中国总税率为68%，高于去年所有国家地区平均总税率水平，全国社保基金理事会理事长楼继伟称，世行总税率“意义不大”，比较税负关键看宏观税负，中国宏观税负低于世界平均水平，且未来有条件续降养老保险费率。
(更新原油价格和新增交易员评论)
路透纽约7月13日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅小于预期，馏分油库存创下1月以来最大增幅，汽油库存意外增加。
EIA公布，截至7月8日当周，美国原油库存 减少250万桶，分析师预估为减少300万桶。
EIA数据还显示，当周包括柴油和取暖油在内的美国馏分油库存 急增410万桶，创下1月8日止当周以来最大增幅，远超过市场预估的增加25.6万桶。
美国上周汽油库存 意外增加120万桶，市场预估为减少43.2万桶。
“汽油库存在美国出行高峰期出人意料地增加、以及取暖油库存激增，意味着接下来油价或将下降，”Tyche Capital Advisors的原油价差交易员Tariq Zahir称，“油品市场将持续令能源业走软。”
美国原油和成品油期货在上述数据公布后延续跌势。
美国汽油期货 下跌近4%，超低硫柴油期货 下挫5%。馏分油裂解价差<0#CL-HO=R>触及一个月低位。
至美东时间上午11:14 (1514 GMT)美国原油期货 跌1.63美元至每桶45.17美元，跌幅3.5%。
美国原油交割地库欣 库存减少23.2万桶。
EIA数据显示，日原油加工量 减少14.3万桶，产能利用率 下降0.2个百分点，至92.3%。
EIA公布，上周美国中西部炼厂产能利用率下降2.3个百分点，创2013年以来季节性最低水平。(完) (编译 孙国玉；审校 陈宗琦)
路透北京1月17日 - 针对世界银行和普华永道报告称中国总税率为68%，高于去年所有国家地区平均总税率水平，全国社保基金理事会理事长楼继伟称，世行总税率“意义不大”，比较税负关键看宏观税负，中国宏观税负低于世界平均水平，且未来有条件续降养老保险费率。
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