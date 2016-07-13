日韩经济指标预测--7月14日-7月21日****

中国经济：世行总税率“意义不大”，未来有条件续降养老保险费率--官员
路透北京1月17日 - 针对世界银行和普华永道报告称中国总税率为68%，高于去年所有国家地区平均总税率水平，全国社保基金理事会理事长楼继伟称，世行总税率“意义不大”，比较税负关键看宏观税负，中国宏观税负低于世界平均水平，且未来有条件续降养老保险费率。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月11日当周 7月13日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超4,282 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,139 7月14日(四) -- 韩国央行利率决定 7月 1.25% 1.25% 7月15日(五) 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 7月 -- 38.2 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 7月 -- 36.0 -- 韩国贸易收支(亿美元) 6月修正值 -- 顺差116 出口 -- -2.7% 进口 -- -8.0% 7月18日当周 7月18日(一) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- 持平 (较上年同期) -- -3.1% 7月19日(二) 暂无重要数据公布。 7月20日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 7月 -- 正3 7月21日(周四) 暂无重要数据公布。(完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透北京1月17日 - 针对世界银行和普华永道报告称中国总税率为68%，高于去年所有国家地区平均总税率水平，全国社保基金理事会理事长楼继伟称，世行总税率“意义不大”，比较税负关键看宏观税负，中国宏观税负低于世界平均水平，且未来有条件续降养老保险费率。
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正值泰国南部产胶旺季，却遇百年洪水侵袭，割胶运输受阻令胶源供给紧张。与此同时，国内新车产销数据喜人，增强橡胶终端需求预期。在供需结构继续转向利于胶价上涨的情况下，过去一周，沪胶期货呈现快速拉升模式，主力1705合约再创本轮反弹新高，期价最高攀升至21730元/吨，累计涨幅达到21%。