《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月13日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 80.57 -1.17 -1.43 2206757 京东 21.68 -0.53 -2.39 9895271 新浪 52.64 -1.60 -2.95 574196 搜狐 39.30 -0.70 -1.75 89473 网易 193.63 -3.70 -1.88 1061139 百度 164.16 -0.82 -0.50 2320542 台湾 台湾积体电路 26.89 -0.08 -0.30 2018388 联电 2.00 -0.01 -0.50 269802 日月光 5.51 -0.05 -0.90 77534 矽品精密 7.40 -0.05 -0.67 272554 和信超媒体 2.46 +0.01 +0.20 2029 友达 3.52 +0.11 +3.23 125623 中华电信 37.64 -0.59 -1.54 63962 台湾国际航电 44.31 -0.40 -0.89 540233 香港 中国移动 59.35 +0.78 +1.33 172151 中国联通 10.26 -0.04 -0.39 85635 中国电信 46.72 -0.32 -0.68 6500 中芯国际 4.14 -0.02 -0.48 6497 电讯盈科 7.10 -0.10 -1.39 609 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 李婷仪 审校 白云)