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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 06:21 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月13日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          80.57    -1.17    -1.43   2206757
    京东                21.68    -0.53    -2.39   9895271
    新浪              52.64    -1.60    -2.95    574196
    搜狐              39.30    -0.70    -1.75     89473
    网易             193.63    -3.70    -1.88   1061139
    百度             164.16    -0.82    -0.50   2320542
    
    台湾
    台湾积体电路       26.89    -0.08    -0.30   2018388
    联电                2.00    -0.01    -0.50    269802
    日月光              5.51    -0.05    -0.90     77534
    矽品精密           7.40    -0.05    -0.67    272554
    和信超媒体         2.46    +0.01    +0.20      2029
    友达                3.52    +0.11    +3.23    125623
    中华电信           37.64    -0.59    -1.54     63962
    台湾国际航电      44.31    -0.40    -0.89    540233
    
    香港
    中国移动           59.35    +0.78    +1.33    172151
    中国联通           10.26    -0.04    -0.39     85635
    中国电信           46.72    -0.32    -0.68      6500
    中芯国际            4.14    -0.02    -0.48      6497
    电讯盈科         7.10    -0.10    -1.39       609
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 李婷仪 审校 白云)

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