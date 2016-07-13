澳新经济指标预测--7月14日-7月21日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月11日当周 7月14日(四) 0130 澳洲新车销售 6月 -- -1.1% 0130 澳洲就业人数(万人) 6月 增加1.00 增加1.79 全职就业人数(万人) -- 持平 就业参与率 64.8% 64.8% 失业率 5.8% 5.7% 0300 新西兰公债海外持有比例 6月 -- 65.2% 7月15日(五) 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 7月 -- 47.2 7月18日当周 7月17日(日) 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第二季 -- +0.2% (较上年同期) -- +0.4% 7月18日(一) 暂无重要经济数据公布。 7月19日(二) 暂无重要经济数据公布。 7月20日(三) 暂无重要经济数据公布。 7月21日(三) 暂无重要经济数据公布。(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 王琛；审校 李婷仪)