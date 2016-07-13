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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 07:08 BJT

标题新闻：新西兰6月经季节调整的制造业表现指数(PMI)升至57.7，前月为57.2--民间调查

数据来源为Bank of New Zealand

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

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