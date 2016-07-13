标题新闻：新西兰6月经季节调整的制造业表现指数(PMI)升至57.7，前月为57.2--民间调查

中国经济：世行总税率“意义不大”，未来有条件续降养老保险费率--官员

路透北京1月17日 - 针对世界银行和普华永道报告称中国总税率为68%，高于去年所有国家地区平均总税率水平，全国社保基金理事会理事长楼继伟称，世行总税率“意义不大”，比较税负关键看宏观税负，中国宏观税负低于世界平均水平，且未来有条件续降养老保险费率。