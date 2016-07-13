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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 07:56 BJT

金砖国家：7月13日股汇市收盘纵览

路透7月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月13日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.27%，报856.36点。

中国股市：沪综指连三日收升续创近三个月新高，后市料继续震荡上行

中国汇市：人民币震荡收跌，与离岸市场价差大幅收窄至数十点

香港股市：收升，中国贸易数据疲软加深利多政策出台憧憬

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巴西股市：巴西指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.63%，报54,598.284点。

巴西汇市：拉美货币展开拉锯，全球风险偏好在连涨三日后有所消退。雷亚尔兑美元 收报3.2730/45，上日收报3.2965/80。

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南非股市：小幅上涨，与新兴市场走势一致，因投资者继续追逐高收益帮助股市守住近期涨幅。指标Top-40指数 收盘上涨0.5%，报46,288.18点；大盘综合指数 收盘上涨0.51%，报52,814.88点。

南非汇市：兰特涨势消竭，因风险胃纳减弱

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印度股市：收盘近持平，连涨两日后稍作喘息；投资者在企业发布季度财报前保持谨慎。BSE指数 收盘微涨0.03%，报27,815.18点；NSE指数 收盘微跌0.02%，报8,519.5点。

印度汇市：卢比兑美元 收报67.05/67.06，上日收报67.18/67.19。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.32%，报952.37点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.31%，报496.36点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.06%，报63.85；卢布兑欧元 贬值0.09%，报70.77。(完) (整理 王颖；审校 张若琪)

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