金砖国家：7月13日股汇市收盘纵览

中国经济：世行总税率“意义不大”，未来有条件续降养老保险费率--官员
路透北京1月17日 - 针对世界银行和普华永道报告称中国总税率为68%，高于去年所有国家地区平均总税率水平，全国社保基金理事会理事长楼继伟称，世行总税率“意义不大”，比较税负关键看宏观税负，中国宏观税负低于世界平均水平，且未来有条件续降养老保险费率。
路透7月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月13日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.27%，报856.36点。
中国股市：沪综指连三日收升续创近三个月新高，后市料继续震荡上行
中国汇市：人民币震荡收跌，与离岸市场价差大幅收窄至数十点
香港股市：收升，中国贸易数据疲软加深利多政策出台憧憬
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巴西股市：巴西指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.63%，报54,598.284点。
巴西汇市：拉美货币展开拉锯，全球风险偏好在连涨三日后有所消退。雷亚尔兑美元 收报3.2730/45，上日收报3.2965/80。
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南非股市：小幅上涨，与新兴市场走势一致，因投资者继续追逐高收益帮助股市守住近期涨幅。指标Top-40指数 收盘上涨0.5%，报46,288.18点；大盘综合指数 收盘上涨0.51%，报52,814.88点。
南非汇市：兰特涨势消竭，因风险胃纳减弱
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印度股市：收盘近持平，连涨两日后稍作喘息；投资者在企业发布季度财报前保持谨慎。BSE指数 收盘微涨0.03%，报27,815.18点；NSE指数 收盘微跌0.02%，报8,519.5点。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.05/67.06，上日收报67.18/67.19。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.32%，报952.37点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.31%，报496.36点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.06%，报63.85；卢布兑欧元 贬值0.09%，报70.77。(完) (整理 王颖；审校 张若琪)
路透北京1月17日 - 针对世界银行和普华永道报告称中国总税率为68%，高于去年所有国家地区平均总税率水平，全国社保基金理事会理事长楼继伟称，世行总税率“意义不大”，比较税负关键看宏观税负，中国宏观税负低于世界平均水平，且未来有条件续降养老保险费率。
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正值泰国南部产胶旺季，却遇百年洪水侵袭，割胶运输受阻令胶源供给紧张。与此同时，国内新车产销数据喜人，增强橡胶终端需求预期。在供需结构继续转向利于胶价上涨的情况下，过去一周，沪胶期货呈现快速拉升模式，主力1705合约再创本轮反弹新高，期价最高攀升至21730元/吨，累计涨幅达到21%。