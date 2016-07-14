欧洲经济指标预测--7月14日-7月21日****

标题新闻：墨西哥财长称特朗普本周宣誓就任美国总统后，美元兑披索可能走软
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以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月11日当周 7月14日(四) 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 6月 -- +0.4% (较上年同期) -- -1.2% 1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 7月 -- 51.2 1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 7月 -- 53.2 1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 7月 -- 38.2 1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 7月 -- 35.5 1100 英国央行利率决定 7月 0.50% 0.50% 量化宽松规模(亿英镑) 3,750 3,750 货币政策委员会(MPC)投票结果 0-6-3 0-9-0 (升息-不变-降息) 7月15日(五) 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 5月 -- 顺差9.18 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差45.2 0830 英国建筑业产出(较前月) 5月 -1.0% +2.5% (较上年同期) -3.5% -3.7% 0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 5月 顺差230 顺差275 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 6月终值 +0.2% +0.4% (较上年同期) +0.1% +0.1% 扣除食品和能源HICP(较前月) 持平 +0.2% (较上年同期) +0.9% +0.8% 7月18日当周 7月18日(一) 暂无重要经济数据公布。 7月19日(二) 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -- +0.2% (较上年同期) -- +0.3% 核心CPI(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +1.2% 零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.3% (较上年同期) -- +1.4% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.3% (较上年同期) -- +1.5% 0830 英国生产者物价指数(PPI) 6月 投入物价(未经季节调整，较前月) -- +2.6% (未经季节调整，较上年同期) -- -3.9% 产出物价(未经季节调整，较前月) -- +0.1% (未经季节调整，较上年同期) -- -0.7% 核心产出物价(未经季节调整，较前月) -- 持平 (未经季节调整，较上年同期) -- +0.5% 0900 德国ZEW经济景气指数 7月 -- 正19.2 现况指数 -- 正54.5 7月20日(三) 0600 德国PPI(较前月) 6月 -- +0.4% (较上年同期) -- -2.7% 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 5月 -- 盈余340 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余362 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) -- 1,288 0830 英国请领失业金人数(千人) 6月 -- 减少0.4 按ILO标准计算的失业率 截至5月的三个月 -- 5.0% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) -- +2.0% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) -- +2.3% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 7月 -- 19.4 1400 欧元区消费者信心指数 7月初值 -- 负7.3 7月21日(四) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 6月 -- 37.86 0645 法国企业景气指数 7月 -- 102 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 6月 -- 91.41 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余34.17 0830 英国零售销售(较前月) 6月 -- +0.9% (较上年同期) -- +6.0% 扣除能源的零售销售(较前月) -- +1.0% (较上年同期) -- +5.7% 1145 欧洲央行利率决定(再融资利率) 7月 -- 0.00% (存款利率) -- 负0.40% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (11月) +0.4 (10月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (11月) +0.1 (10月) 实质所得(%) -0.3 (11月)