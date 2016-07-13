《中国报摘》--中国证券报7月14日

中国经济：世行总税率“意义不大”，未来有条件续降养老保险费率--官员
路透北京1月17日 - 针对世界银行和普华永道报告称中国总税率为68%，高于去年所有国家地区平均总税率水平，全国社保基金理事会理事长楼继伟称，世行总税率“意义不大”，比较税负关键看宏观税负，中国宏观税负低于世界平均水平，且未来有条件续降养老保险费率。
* 头版头条:
--最高人民法院和证监会决定在全国部分地区联合开展建立健全证券期货纠纷多元化解机制的试点工作。
* 其他:
--国资委发布公告称，新组建的中国航空发动机集团有限公司由国资委代表国务院履行出资人职责。
--分析人士认为，“资产荒”背景下，保险公司投资结构相对固化，面临较大投资压力，负债成本较高的中小险企仍有动力通过股票市场获取更高收益。预计保险资金将加快寻求多元化投资渠道，固定收益资产配置转向另类投资和权益投资趋势将继续。
--钜盛华将所持部分万科A 和南玻A 股票质押给银河证券 ，所涉股份数量分别为3,735.73万股和5,955.21万股。
--在35家钢铁类上市公司中，截至周三晚，已有14家公司发布中期业绩预告，其中预计增长的公司有9家。 (完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦; 审校 乔艳红)
路透北京1月17日 - 针对世界银行和普华永道报告称中国总税率为68%，高于去年所有国家地区平均总税率水平，全国社保基金理事会理事长楼继伟称，世行总税率“意义不大”，比较税负关键看宏观税负，中国宏观税负低于世界平均水平，且未来有条件续降养老保险费率。
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正值泰国南部产胶旺季，却遇百年洪水侵袭，割胶运输受阻令胶源供给紧张。与此同时，国内新车产销数据喜人，增强橡胶终端需求预期。在供需结构继续转向利于胶价上涨的情况下，过去一周，沪胶期货呈现快速拉升模式，主力1705合约再创本轮反弹新高，期价最高攀升至21730元/吨，累计涨幅达到21%。