《中国报摘》--中国证券报7月14日

* 头版头条:

--最高人民法院和证监会决定在全国部分地区联合开展建立健全证券期货纠纷多元化解机制的试点工作。

* 其他:

--国资委发布公告称，新组建的中国航空发动机集团有限公司由国资委代表国务院履行出资人职责。

--分析人士认为，“资产荒”背景下，保险公司投资结构相对固化，面临较大投资压力，负债成本较高的中小险企仍有动力通过股票市场获取更高收益。预计保险资金将加快寻求多元化投资渠道，固定收益资产配置转向另类投资和权益投资趋势将继续。

--钜盛华将所持部分万科A 和南玻A 股票质押给银河证券 ，所涉股份数量分别为3,735.73万股和5,955.21万股。