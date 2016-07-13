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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 07:58 BJT

标题新闻：日本政府退休金投资基金(GPIF)将首次披露对个别股票和债券的持仓情况--日经新闻

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

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