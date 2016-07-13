标题新闻：日本政府退休金投资基金(GPIF)将首次披露对个别股票和债券的持仓情况--日经新闻

中国经济：世行总税率“意义不大”，未来有条件续降养老保险费率--官员
路透北京1月17日 - 针对世界银行和普华永道报告称中国总税率为68%，高于去年所有国家地区平均总税率水平，全国社保基金理事会理事长楼继伟称，世行总税率“意义不大”，比较税负关键看宏观税负，中国宏观税负低于世界平均水平，且未来有条件续降养老保险费率。
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路透北京1月17日 - 针对世界银行和普华永道报告称中国总税率为68%，高于去年所有国家地区平均总税率水平，全国社保基金理事会理事长楼继伟称，世行总税率“意义不大”，比较税负关键看宏观税负，中国宏观税负低于世界平均水平，且未来有条件续降养老保险费率。
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正值泰国南部产胶旺季，却遇百年洪水侵袭，割胶运输受阻令胶源供给紧张。与此同时，国内新车产销数据喜人，增强橡胶终端需求预期。在供需结构继续转向利于胶价上涨的情况下，过去一周，沪胶期货呈现快速拉升模式，主力1705合约再创本轮反弹新高，期价最高攀升至21730元/吨，累计涨幅达到21%。