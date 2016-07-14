《中国重要政经日程》--7月14日-9月11日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
=============================今日重要政经日程==========================
--上午9时30分 国家发展改革委定召开定时定主题新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题，发改委相关负责同志出席发布会，并回答记者提问。
--中国国务院总理李克强对蒙古国进行正式访问，至14日。李克强总理还将于15日出席在蒙古国首都乌兰巴托举行的第十一届亚欧首脑会议，至16日。
--中国国务院副总理汪洋赴俄罗斯叶卡捷琳堡出席第三届中俄博览会相关活动，并同中俄总理定期会晤委员会俄方主席罗戈津副总理举行中俄总理定期会晤委员会双方主席会晤，至14日。
=============================近期重要政经日程==========================
7月15日（周五）
*--上午10时 国务院新闻办举行新闻发布会，请国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长盛来运介绍2016年上半年国民经济运行情况，并答记者问。
7月16日（周六）
--中国国务院副总理刘延东出席在清华大学举行的第五届世界和平论坛开幕式并致辞。
7月23日（周六）
--G20财长和央行行长会议将在成都举行，至24日。
9月4日（周日）
--2016年G20峰会在浙江杭州举行，至5日。会后，中国国家主席习近平将举行中外记者会，介绍峰会成果。
9月11日（周日）
--中国-东盟商务与投资峰会在广西南宁举行，将举办论坛34个；中国和东盟官员将出席参会，并参加系列活动。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。