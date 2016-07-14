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债券 | 2016年 7月 14日 星期四 09:17 BJT

美国债市：30年期公债标售获强劲需求，得标收益率创纪录低点

路透纽约7月13日 - 美国政府周三公债标售获得全球强劲需求，因投资者担忧全球经济不景气而抢购稳定投资品。

美国周三标售了120亿美元30年期公债。稍早德国标售10年期公债，标售收益率(殖利率)首次出现负值。

英国公投决定脱欧使得避险资金蜂拥进入债券，因人们担忧全球经济增长放缓、以及押注外国央行将降息和购债以扶助本国经济。

紧张的投资者将资金注入美国，路透数据显示，美国30年期公债收益比日本及大多数欧洲国家的都高。

“这就造成了绝对的疯狂抢购，”Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp对全球债市大涨背后英国脱欧的作用做出解释。

投资者抢购导致此次美国30年期公债标售的得标收益率降至纪录低点。本周稍早美国三年期和10年期公债标售需求疲弱。

“今天下午公债标售进行的很不错，与本周早些时候三年期和10年期公债标售情况相比有极大的改观，”Stone & McCarthy Research Associates市场策略师John Canavan在研报中写道。

美国财政部数据显示，此次30年期公债标售得标收益率为2.172%，6月标售时为2.475%。

基金经理、外国央行及其他间接投标人在标售中共计买入68.49%的30年期公债，占比创下纪录。(完)

(编译 王琛；审校 杜明霞)

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