美股业绩：百胜集团执行长暗示中国业务动能回温，盘后股价劲扬4.6%

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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中国肯德基餐厅第二季同店销售成长3%；必胜客休闲餐饮连锁则下滑11%。分析师原本预计肯德基在中国成长3%，必胜客在中国下滑7.8%。
百胜旗下中国餐厅今年第一季整体同店销售成长6%，去年第三和第四季均成长2%。
百胜第二季整体营收减少3%至30.1亿美元。
第二季净利成长至3.39亿美元或每股盈余(EPS)0.81美元；上年同期为净利2.35亿美元或每股盈余0.53美元。经调整后的EPS为0.75美元，较汤森路透I/B/E/S分析师的预估略高0.01美元。
百胜高层主管将于周四上午与分析师和投资人召开电话会议。
百胜和麦当劳获利图表：
(完) (编译 陈宗琦/张若琪 审校 龚芳/李爽)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。