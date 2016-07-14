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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 08:54 BJT

美股业绩：百胜集团执行长暗示中国业务动能回温，盘后股价劲扬4.6%

中国肯德基餐厅第二季同店销售成长3%；必胜客休闲餐饮连锁则下滑11%。分析师原本预计肯德基在中国成长3%，必胜客在中国下滑7.8%。

百胜旗下中国餐厅今年第一季整体同店销售成长6%，去年第三和第四季均成长2%。

百胜第二季整体营收减少3%至30.1亿美元。

第二季净利成长至3.39亿美元或每股盈余(EPS)0.81美元；上年同期为净利2.35亿美元或每股盈余0.53美元。经调整后的EPS为0.75美元，较汤森路透I/B/E/S分析师的预估略高0.01美元。

百胜高层主管将于周四上午与分析师和投资人召开电话会议。

百胜和麦当劳获利图表：

tmsnrt.rs/1SkiuJE

(完) (编译 陈宗琦/张若琪 审校 龚芳/李爽)

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