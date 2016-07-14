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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 08:33 BJT

《全球汇市》日圆走强而英镑下跌，英国央行今日稍晚公布政策决定

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.1098  1.1088  +0.09  +2.19  1.0860
    美元/日圆            104.12  104.48  -0.34 -13.45  120.30
    欧元/日圆         115.54  115.85  -0.27 -11.44  130.47
    美元/瑞郎            0.9840  0.9848  -0.08  -1.78  1.0018
    英镑/美元            1.3110  1.3145  -0.27 -11.05  1.4738
    美元/加元            1.2966  1.2976  -0.08  -6.31  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6926  6.6867  +0.09  +1.90  6.5680
    澳元/美元            0.7593  0.7605  -0.16  +4.37  0.7275
    新西兰元/美元        0.7265  0.7273  -0.11  +6.45  0.6825
    澳元/日圆         79.060  79.490  -0.54  -9.77  87.620
    新西兰元/日圆     75.660  76.010  -0.46  -7.71  81.980
    英镑/日圆         136.50  137.35  -0.62 -22.98  177.22
    澳元/新西兰元     1.0446  1.0451  -0.05  -2.04  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 孙国玉/王颖/白云/陈宗琦；审校 李爽/李春喜/王兴亚/龚芳)

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