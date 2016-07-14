《中国报摘》--其他报纸重要消息7月14日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透上海7月14日 -
**上海证券报**
--由上海财经大学、复旦大学、香港中文大学、亚洲开发银行共同合作组建的项目组建议政策层通过非线性资本流动税，阻断货币贬值预期与资本外流的恶性循环，从而阻止金融危机发生。
--保利地产 称，公司实际控制人保利集团正在与中航工业探讨收购其房地产开发业务。经初步估算，交易标的金额不超过公司净资产的15%，相关交易额未达到须提交公司股东大会审议的重大事项标准。
**证券时报**
--光大证券 拟发行至多7.8亿股境外上市外资股计划已获中国证监会批准，其境外IPO尚需取得香港交易所的最终批准。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。