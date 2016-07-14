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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 08:23 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息7月14日

路透上海7月14日 -

**上海证券报**

--由上海财经大学、复旦大学、香港中文大学、亚洲开发银行共同合作组建的项目组建议政策层通过非线性资本流动税，阻断货币贬值预期与资本外流的恶性循环，从而阻止金融危机发生。

--保利地产 称，公司实际控制人保利集团正在与中航工业探讨收购其房地产开发业务。经初步估算，交易标的金额不超过公司净资产的15%，相关交易额未达到须提交公司股东大会审议的重大事项标准。

**证券时报**

--光大证券 拟发行至多7.8亿股境外上市外资股计划已获中国证监会批准，其境外IPO尚需取得香港交易所的最终批准。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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