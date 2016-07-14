《香港报摘》--经济日报7月14日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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**头版头条**
--英镑周三升至1.33美元后回吐，“文翠珊升浪”似提早告终。
**其他**
--香港经济前景阴霾重重，但财政司司长曾俊华接受英国BBC访问时表示，不认为香港经济会进入技术性衰退，同时，相信英国脱欧对香港直接影响不大。
--5支新股首日挂牌，内地无烟煤生产商中国优质能源 表现最标青，较上市定价1.8元升1.3倍，成今年新股首日升幅王。
--中银香港 公布分行网点转型，工商客户经理派驻分行，强调无意缩减人手或分行数目。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。