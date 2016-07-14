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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 08:25 BJT

《香港报摘》--经济日报7月14日

**头版头条**

--英镑周三升至1.33美元后回吐，“文翠珊升浪”似提早告终。

**其他**

--香港经济前景阴霾重重，但财政司司长曾俊华接受英国BBC访问时表示，不认为香港经济会进入技术性衰退，同时，相信英国脱欧对香港直接影响不大。

--5支新股首日挂牌，内地无烟煤生产商中国优质能源 表现最标青，较上市定价1.8元升1.3倍，成今年新股首日升幅王。

--中银香港 公布分行网点转型，工商客户经理派驻分行，强调无意缩减人手或分行数目。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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