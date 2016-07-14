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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 08:37 BJT

表格：外资上周转为卖超日股，日本投资者继续买超海外债券

路透东京7月14日 - 周四出炉的资本流动数据显示，7月9日止当周外
资转为卖超日股。

    外资7月9日止当周在日本股市卖超3,068亿日圆，前一周为买超1,136
亿日圆。
    
    日本投资人最近一周买超海外债券25,491亿日圆，前一周为买超4,26
9亿日圆。
    
    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

    外资在日本投资(负值代表卖超)：
    
                        股市           债市        货币市场
    7月3日-7月9日      -306.8         +27.4        -226.8 
    6月26日-7月2日     +113.6r        +244.2r      -2,078.8 

    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
                        股市           债市        货币市场
    7月3日-7月9日      +221.2        +2,549.1       -23.5 
    6月26日-7月2日     +210.2        +426.9r        -72.0
     
    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证

    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s
    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s
  (完)

  
 (编译 侯雪苹；审校 王兴亚)

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