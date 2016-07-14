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债券 | 2016年 7月 14日 星期四 09:28 BJT

美国个股：通用汽车与供应商CCM达成协议，扭转可能停产局面

通用汽车宣称，供应商CCM破产可能引发美国汽车业“灾难性的崩溃”，产量流失的损失或达数以千万计美元，而且可能导致通用汽车制造厂与其他供应商员工“数万人”失业。

CCM担任通用汽车供应商将近50年，通用汽车占CCM业务的比例为80%。

CCM的律师声称，如果被迫继续为通用汽车制造零件，该公司每天将亏损3万美元。通用汽车则表示，从3月起便一直资助CCM的亏损。

通用汽车与CCM周三达成的协议，将使得通用汽车重新取得特殊工具与所有已完工的零件，CCM则能继续拥有设备。(完) (编译 孙国玉/陈宗琦；审校 李婷仪)

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