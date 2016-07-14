《汇市简讯》美元/日圆在104.00日圆附近仍存在买兴，阻力位在105.00日圆

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
0027 GMT
* 美元/日圆自约104.00日圆依然存在买兴，昨日低点在103.91日圆
* 纽约盘时市场曾试图压低汇价，但日方买兴带来阻力，亚洲时段低点在103.95日圆
* 尽管日本内阁官房长官菅义伟予以否认，但“直升机撒钱”及日本央行其他宽松措施都摆在桌面上
* 大规模的财政刺激措施也受到关注，自上季开始就有关于10万亿日圆财政刺激计划的消息传出
* 上档阻力位现位于105.00日圆--今日稍早也有见到日本出口商抛汇
* 小时图一目均衡云区在102.69-104.22日圆，一目均衡转换线在104.26日圆，一目均衡基准线在104.39日圆 (完) (编译 孙国玉；审校 李婷仪)
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。