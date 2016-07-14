版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 08:53 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在104.00日圆附近仍存在买兴，阻力位在105.00日圆

0027 GMT

* 美元/日圆自约104.00日圆依然存在买兴，昨日低点在103.91日圆

* 纽约盘时市场曾试图压低汇价，但日方买兴带来阻力，亚洲时段低点在103.95日圆

* 尽管日本内阁官房长官菅义伟予以否认，但“直升机撒钱”及日本央行其他宽松措施都摆在桌面上

* 大规模的财政刺激措施也受到关注，自上季开始就有关于10万亿日圆财政刺激计划的消息传出

* 上档阻力位现位于105.00日圆--今日稍早也有见到日本出口商抛汇

* 小时图一目均衡云区在102.69-104.22日圆，一目均衡转换线在104.26日圆，一目均衡基准线在104.39日圆 (完) (编译 孙国玉；审校 李婷仪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐