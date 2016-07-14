《全球重要经济事件一览表》--7月14日-7月21日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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7月14日(四)
北京--国家发展改革委定召开定时定主题新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题，发改委相关负责同志出席发布会，并回答记者提问。(0130)
乌兰巴托----中国国务院总理李克强对蒙古国进行正式访问，至14日。李克强总理还将于15日出席在蒙古国首都乌兰巴托举行的第十一届亚欧首脑会议，至16日。
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在华盛顿全球发展中心发表讲话。
美国维克托--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表演说(1515)。
俄克拉荷马市--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济发表演说(1715)。
圣路易斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)北美主会场会见媒体(2220)；达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参加问答环节(2300)。
法兰克福--德国央行总裁魏德曼在一场活动上发表讲话，但不太可能讨论货币政策(0900)。
伦敦--英国央行公布利率决定(1100)。
首尔--韩国央行举行货币政策会议并宣布利率决定(0100)。
7月15日(五)
北京--中国国务院新闻办举行新闻发布会，请国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长盛来运介绍2016年上半年国民经济运行情况，并答记者问(0200)。
圣路易斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)参加一个集会活动(2230)。
多伦多--英国央行总裁卡尼参加一个活动，讨论应对气候变化的行动对加拿大乃至全球金融行业的影响(1200)。
东京--日本央行前审议委员白井早由里就油价、通胀和负利率发表讲话(0145)。
7月18日(一)
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)发表题为“英国退欧对货币政策的影响”的讲话(0815)。
7月19日(二)
悉尼--澳洲央行公布7月货币政策会议记录(0130)。
伦敦--国际货币基金组织(IMF)公布最新全球经济展望，包括英国经济成长新预估(1300)。
巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至7月20日)。
比勒陀利亚--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议(至7月21日)。
7月20日(三)
巴西利亚--巴西央行公布利率决定(2200)。
7月21日(四)
法兰克福--欧洲央行管委会会议，之后公布利率决定(1145)。
雅加达--印尼央行公布利率决定(0700)。(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
全球重要经济事件一览表
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 白云)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。