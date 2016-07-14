《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月14日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
*工商时报：
--第一银行ATM遭盗领，金管会说重话，要求一个月内解决ATM(自动提款机)资安危机。银行局长詹庭祯昨日指出，金管会今天将发函银行公会，要求研拟强化ATM安全控管基准，并要求银行建立ATM运作监控机制，一个月内要把具体方案送交金管会。
--立法院经济委员会昨日初审通过《电业法》部分条文，新增电业未来应设〞电力开发协助金〞回馈电厂周边居民，且须向地方政府提报使用方式、范围；等于未来地方县市手握尚方宝剑，能一手掌握电厂回馈金额与用途。台塑麦寮电厂等九大民营电厂（IPP），将首当其冲。
*经济日报：
--金融业申请大陆合格境外机构投资者（QFII）规模突破100亿美元，中央银行开始盯上QFII进出情况，发函要求所有金融业下个月起，按月申报QFII资料，以利掌握资金动态。
--国安基金昨日召开例行委员会议，决议授权继续执行释股，并密切观察南海仲裁后国际情势变化。根据最新揭露财报，到第二季止，国安基金已处分股票132亿台币，实现投报率8%，手中持股尚有54亿台币。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。