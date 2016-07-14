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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 08:45 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月14日

*工商时报：

--第一银行ATM遭盗领，金管会说重话，要求一个月内解决ATM(自动提款机)资安危机。银行局长詹庭祯昨日指出，金管会今天将发函银行公会，要求研拟强化ATM安全控管基准，并要求银行建立ATM运作监控机制，一个月内要把具体方案送交金管会。

--立法院经济委员会昨日初审通过《电业法》部分条文，新增电业未来应设〞电力开发协助金〞回馈电厂周边居民，且须向地方政府提报使用方式、范围；等于未来地方县市手握尚方宝剑，能一手掌握电厂回馈金额与用途。台塑麦寮电厂等九大民营电厂（IPP），将首当其冲。

*经济日报：

--金融业申请大陆合格境外机构投资者（QFII）规模突破100亿美元，中央银行开始盯上QFII进出情况，发函要求所有金融业下个月起，按月申报QFII资料，以利掌握资金动态。

--国安基金昨日召开例行委员会议，决议授权继续执行释股，并密切观察南海仲裁后国际情势变化。根据最新揭露财报，到第二季止，国安基金已处分股票132亿台币，实现投报率8%，手中持股尚有54亿台币。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

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