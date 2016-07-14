《香港报摘》--信报7月14日

**头版头条**

--楼市气氛转趋乐观，发展商补充土储时出手也较进取，大埔白石角现存最后一幅位于科研路的住宅地皮由区内大地主信置 以高市场预期上限约3.5%的16.22亿港元投得，每方尺楼面地价较毗邻用地在5月批出时的楼面地价回升约8.7%。

**其他**

--港铁 常务总监金泽培表示，早于2014年已得悉中国供应商南车四方为新加坡制造的列车出现裂纹，但因裂纹不会影响行车安全，所以没有影响南车四方投标港铁项目的资格；南车四方的入标“最物有所值”。

--澳门廉政公署公布氹仔益隆炮竹厂换地调查报告指出，当年政府换地的承诺书不符合原土地法规定，当中涉及信德集团 在澳门半岛兴建“壹号湖畔”用地，报告建议政府认真研究和妥善处理因换地协议无效产生的溢价金纠纷和信德公司的土地批给等问题。

--继周大福 宣布首财季同店销售续跌后，六福集团 首财季整体同店销售亦倒退24%，跌幅虽然较对上一季的27%收窄，但中国内地跌势加剧。（完）

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