《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月14日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
7月14日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7562港元 ) 美股道琼工业指数 周三收高24.45点，或0.13%，报18,372.12点。扶助标普500 指数和道指再创纪录新高，投资人期望企业业绩强劲能支撑股市进一步上涨。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通 价 股 （美元 （%） (港元) ） 中海油 124.880 -1.70 24561 9.686 中国铝业 8.910 -0.22 14131 2.764 中国移动 59.350 1.33 172151 92.066 中国人寿 10.950 -0.09 76325 16.986 中石油 68.790 -2.30 33738 5.335 中石化 73.590 -0.97 23055 5.708 汇丰控股 31.420 -0.38 4596943 48.740 中电信 46.720 -0.68 6500 3.624 中国联通 10.260 -0.39 85635 7.958 兖州煤业 6.980 0.29 10247 5.414 华能国际 23.750 -1.04 25375 4.605 南方航空 30.710 1.09 2411 4.764 东方航空 27.550 -1.18 3385 4.274 中芯国际 4.140 -0.48 6497 0.642 （完）
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。