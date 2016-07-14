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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 08:35 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月14日

7月14日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(
1美元=7.7562港元 )
    
    美股道琼工业指数 周三收高24.45点，或0.13%，报18,372.12点。扶助标普500
指数和道指再创纪录新高，投资人期望企业业绩强劲能支撑股市进一步上涨。 
    
 公司名称               ADR代码      收盘    涨跌幅  成交量    ADR折合每股普通
                                   价                          股
                                   （美元   （%）              (港元)
                                   ）                          
 中海油                            124.880  -1.70    24561     9.686
 中国铝业                          8.910    -0.22    14131     2.764
 中国移动                          59.350   1.33     172151    92.066
 中国人寿                          10.950   -0.09    76325     16.986
 中石油                            68.790   -2.30    33738     5.335
 中石化                            73.590   -0.97    23055     5.708
 汇丰控股                          31.420   -0.38    4596943   48.740
 中电信                            46.720   -0.68    6500      3.624
 中国联通                          10.260   -0.39    85635     7.958
 兖州煤业                          6.980    0.29     10247     5.414
 华能国际                          23.750   -1.04    25375     4.605
 南方航空                          30.710   1.09     2411      4.764
 东方航空                          27.550   -1.18    3385      4.274
 中芯国际                          4.140    -0.48    6497      0.642
     （完）

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