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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 08:42 BJT

中港个股：光大银行称大股东光大集团正筹划增持股份，今起停牌

路透上海7月14日 - 中国大型商业银行光大银行 周四早间公告称，该行主要股东中国光大集团股份公司正在筹划涉及增持光大银行股份的重大事项，公司股票自周四起停牌。

公告称，光大银行将及时与光大集团进行沟通，了解其是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的五个工作日内公告相关事项的进展情况。

目前光大银行未在香港联交所网站刊登申请连续停牌公告。

光大集团目前持有光大银行23.96%股份，为第一大股东；第二大股东为中央汇金投资公司，持股比例为21.96%，中央汇金是光大集团的控股股东。

光大银行A股周三收报3.75元。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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