《香港重要政经日程》--7月14日-7月22日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
================== 今日重要政经消息=================
7月14日（周四）
公布6月底止外汇基金境外资产。
迅销 公布第三季业绩。
*阿仕特朗金融控股 首日挂牌。
*09:30 立法会行政长官答问会。
12:00 德昌电机 股东周年大会。
14:00 中国全通 股东特别大会。
*15:30 星展下半年香港投资市场展望简报会。
================== 近期重要政经消息=================
7月15日（周五）
09:00 首创置业 在中国举行股东特别大会。
10:30 金地商置 股东特别大会。
10:30 中粮包装 股东特别大会。
15:30 伟易达集团 股东周年大会。
7月18日（周一）
09:00 首创置业 在中国举行股东特别大会。
14:30 中远太平洋 股东特别大会。
15:00 江西铜业 在中国举行股东特别大会。
15:00 北京发展 股东特别大会。
7月19日（周二）
公布3-6月失业率。
维达国际 公布中期业绩。
10:00 康臣药业 股东特别大会。
16:00 TCL多媒体 股东特别大会。
7月20日（周三）
10:00 中国海外发展 股东特别大会。
10:00 中海石油化学 在中国举行股东特别大会。
7月21日（周四）
公布6月份消费物价指数（CPI）。
10:30 谢瑞麟珠宝 股东周年大会。
11:30 迪生创建 股东周年大会。
7月22日（周五）
10:00 中海油田服务 在中国举行股东特别大会。
10:00 联合能源 股东特别大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。