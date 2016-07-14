中国证券：证监会与最高法将联合开展证券期货纠纷多元化解机制试点

试点工作内容包括建立最高人民法院、证监会共同确定试点调解组织制度。证券期货监管机构、行业组织等发起设立、实际管理的调解组织，可以成为试点调解组织。证监会负责试点调解组织的认定和管理工作，并商最高人民法院后公布。 同时建立证券期货纠纷特邀调解组织和特邀调解员名册制度。试点地区法院应当将公布的试点调解组织及其调解员纳入名册，做好动态更新和维护，并向证券期货纠纷当事人提供完整、准确的调解组织和调解员信息，供当事人自愿选择。 通知规定，试点调解组织受理中小投资者的纠纷调解申请，不收取任何费用；试点调解组织应建立专职或专家调解员制度；依法开展调解工作，完善工作制度和流程管理，建立科学的考核评估体系和责任追究制度。 通知并明确，证券期货纠纷多元化解机制的试点范围。自然人、法人和其他组织之间因证券、期货、基金等资本市场风险投资业务产生的合同和侵权责任纠纷，均属试点范围；证券期货监管机构、试点调解组织的非诉讼调解、先行赔付等，均可与司法诉讼对接。 此外还有调解协议的司法确认制度，经试点调解组织主持调解达成的调解协议，具有民事合同性质。经调解员和调解组织签字盖章后，当事人可以申请有管辖权的人民法院确认其效力。经法院确认有效的具有明确给付主体和给付内容的调解协议，当事人可以申请法院强制执行。（完）