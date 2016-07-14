中国证券：证监会与最高法将联合开展证券期货纠纷多元化解机制试点

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透上海7月14日 - 中国最高人民法院、中国证券监督管理委员会周三联合发布通知，决定在全国部分地区联合开展建立健全证券期货纠纷多元化解机制的试点工作，依法、公正、高效化解证券期货纠纷，维护投资者的合法权益。
刊登在证监会网站上的“关于在全国部分地区开展证券期货纠纷多元化解机制试点工作的通知”指出，试点工作目标为建立、健全有机衔接、协调联动、高效便民的证券期货纠纷多元化解机制；坚持依法公正原则，充分尊重投资者的程序选择权，严格遵守法定程序。
试点工作内容包括建立最高人民法院、证监会共同确定试点调解组织制度。证券期货监管机构、行业组织等发起设立、实际管理的调解组织，可以成为试点调解组织。证监会负责试点调解组织的认定和管理工作，并商最高人民法院后公布。 同时建立证券期货纠纷特邀调解组织和特邀调解员名册制度。试点地区法院应当将公布的试点调解组织及其调解员纳入名册，做好动态更新和维护，并向证券期货纠纷当事人提供完整、准确的调解组织和调解员信息，供当事人自愿选择。 通知规定，试点调解组织受理中小投资者的纠纷调解申请，不收取任何费用；试点调解组织应建立专职或专家调解员制度；依法开展调解工作，完善工作制度和流程管理，建立科学的考核评估体系和责任追究制度。 通知并明确，证券期货纠纷多元化解机制的试点范围。自然人、法人和其他组织之间因证券、期货、基金等资本市场风险投资业务产生的合同和侵权责任纠纷，均属试点范围；证券期货监管机构、试点调解组织的非诉讼调解、先行赔付等，均可与司法诉讼对接。 此外还有调解协议的司法确认制度，经试点调解组织主持调解达成的调解协议，具有民事合同性质。经调解员和调解组织签字盖章后，当事人可以申请有管辖权的人民法院确认其效力。经法院确认有效的具有明确给付主体和给付内容的调解协议，当事人可以申请法院强制执行。（完）
参看相关细节，请点选中国证监会网站 here (发稿 边竞; 审校 乔艳红)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。