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货币新闻 | 2016年 7月 14日 星期四 08:55 BJT

国际油市：油价早盘反弹，上日因美国库存数据欠佳而重挫

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅小于预期，馏分油库存创下1月以来最大增幅，汽油库存意外增加。

该数据表明传统上的夏季驾车出行高峰时期石油需求却异常疲弱，而许多人原本预期低油价将鼓励人们驾车出游。

EIA数据显示截至7月8日当周，美国原油库存 减少250万桶，分析师预估为减少300万桶。

库存报告令油价承压。此前，国际能源署(IEA)针对全球石油供应过剩发出警告，称原油库存激增已经导致浮式储油升至七年高位，这已经令油市偏空。(完)

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(编译 陈宗琦/王兴亚；审校 龚芳/张若琪)

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