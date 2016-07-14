《香港报摘》--其他报纸重要消息7月14日

**明报**

--中国内地今年上半年自香港进口货值按年增长1.4倍，按金额计大增384亿元人民币，虽然市场一直质疑内地由香港进口急速增长是通过“虚假进口”实现资金出逃，但海关总署首次回应称，增长主要是内地将黄金进口的来源地由其他地区转移到香港。

--港交所 公开谴责融信资源 及其9名董事，指其于2011年至2013年间的两次收购协议，实际上构成财务资助及主要交易，但该公司并没有根据《上市规则》召开股东会，以取得股东批准。

**星岛日报**

--万科 独立非执行董华生连续两日在微博发文质疑华润曾向宝能提供资金，增持万科；华润马上向内地媒体澄清，宝能抵押股份之事，与万科股权之争无关，批评相关人士混淆视听，不负责任。

--离岸人民币隔夜拆息定价则近半年新高，市传中国央行周二晚曾干预离岸市场，抽走本港人民币流动性，导致拆息急升。

**苹果日报**

--中小型的大新银行 执董兼零售银行处主管王美珍称，现时零售业务的前线人员约150人，计划增聘至少10%人手，主要负责前线及分行财富管理部门。

--英国名牌Burberry 称，香港区首季销售表现虽比去年第四季好，但同店销售持续呈双位数跌幅，内地则按年持平。

**东方日报**

--中资财团高价抢地热情不再，随着信置 投得大埔白石角科研路住宅用地，意味自三月以来再没中资财团成功投地。

--中国海外 公布，6月已认购合约物业销售231.23亿港元，按年升3.53%；上半年累计合约物业销售952.57亿港元，按年升11.47%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘