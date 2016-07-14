《香港报摘》--其他报纸重要消息7月14日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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**明报**
--中国内地今年上半年自香港进口货值按年增长1.4倍，按金额计大增384亿元人民币，虽然市场一直质疑内地由香港进口急速增长是通过“虚假进口”实现资金出逃，但海关总署首次回应称，增长主要是内地将黄金进口的来源地由其他地区转移到香港。
--港交所 公开谴责融信资源 及其9名董事，指其于2011年至2013年间的两次收购协议，实际上构成财务资助及主要交易，但该公司并没有根据《上市规则》召开股东会，以取得股东批准。
**星岛日报**
--万科 独立非执行董华生连续两日在微博发文质疑华润曾向宝能提供资金，增持万科；华润马上向内地媒体澄清，宝能抵押股份之事，与万科股权之争无关，批评相关人士混淆视听，不负责任。
--离岸人民币隔夜拆息定价则近半年新高，市传中国央行周二晚曾干预离岸市场，抽走本港人民币流动性，导致拆息急升。
**苹果日报**
--中小型的大新银行 执董兼零售银行处主管王美珍称，现时零售业务的前线人员约150人，计划增聘至少10%人手，主要负责前线及分行财富管理部门。
--英国名牌Burberry 称，香港区首季销售表现虽比去年第四季好，但同店销售持续呈双位数跌幅，内地则按年持平。
**东方日报**
--中资财团高价抢地热情不再，随着信置 投得大埔白石角科研路住宅用地，意味自三月以来再没中资财团成功投地。
--中国海外 公布，6月已认购合约物业销售231.23亿港元，按年升3.53%；上半年累计合约物业销售952.57亿港元，按年升11.47%。（完）
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(整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。