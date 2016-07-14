港报财经评论：民粹激起揈钱潮，国债风险勿疏忽--信报7月14日

民粹激起揈钱潮，国债风险勿疏忽/习广思

美股周二续创新高，昨天环球股市升幅温和，日圆及美国国债价格反弹力度不强，反映避险情绪并不高涨，「安倍经济学」2.0版令市场有所憧憬，压着日圆，「呃得吓人」。政府及央行的「有形之手」扭曲了不少资产价格，令市况十分波动，情绪由狂风暴雨变成风和日丽往往只是转瞬之间，逆转亦会十分之快。恒指 昨天收报21,322点，上升97点，受累英国脱欧的长和 、渣打 和滙控 升幅均胜过指数，来个强劲大翻身，资金短线以追落后为主。

美国联储局前主席贝南奇日前到访日本央行，令市场揣测日央行问计贝老，准备推出「直升机派钱」的货币政策。不过，昨天日本内阁官房长官菅义伟否认将实施「直升机撒钱」的相关报道。消息令日圆稍为回升，惟力度不强。

日本政府昨天大幅下调经济前景预测，本财政年度GDP增长由1月预测的1.7%下调至0.9%，通胀率则由1.2%下调至0.4%。配合下调预测，日本媒体报道，首相安倍晋三月内将公布10万亿日圆（约960亿美元）的财政刺激方案；因此，由央行印钞买入政府的债券，让其把钱透过减税退税，各种名目的福利派到国民手中，令银根大幅提升，以刺激经济及物价，也非无可能。

安倍及日央行行长黑田东彦过去3年不断出招振兴经济，把日圆兑美元贬值至125水平，日经指数炒上2万点，可是经济仍沉疴难癒，今年一切返回3年前的起步点。安倍趁最近自民党在国会选举中大胜，政治资本大增，此时正是尽地一铺的时机，推出财政及货币政策挽救经济。虽然最终很大可能以失败告终，因为要做的其实前人过去二三十年都做过，经济仍无法摆脱困局，但在新一轮经济振兴中，对日本及亚洲的股市会有刺激作用，情况就如2012年底他上任后，一度为国民带来改变宿命的希望。

今次安倍政府准备的10万亿日圆刺激方案，规模相对过往同类的财政振兴计划并不算特别有睇头， 对比2013年底他炮制的55万亿日圆财政刺激，今次规模可说是小巫见大巫，既然当年的55万亿日圆方案无法扭转乾坤，今回的10万亿日圆方案又能否起死回生？确有疑问。所以，要小心方案公布之日，金融市场反应会倒过来。

除了安倍晋三会增加政府开支，刚选出的新任英国首相文翠珊在竞选时的口号是，要建一个为人人的国家，而非只为少数的既得利益者。面对脱欧公投透视的种种社会矛盾和不满，这位新首相将在社会资源分配上倾向平民老百姓，政府开支增加应无可避免，一改卡梅伦年代紧缩开支的政策，这也符合近期经济学者鼓吹的宽松货币政府配合积极财政政策振兴经济的药方。

美国11月总统大选后，相信也会走同一条路。民主党总统参选人希拉莉获得对手桑德斯支持，条件是其政纲吸纳了不少桑德斯的左倾路线，包括免费大学教育、扩大公共医疗服务及提升最低工资等。另一边厢，共和党总统参选人特朗普也以民粹作招徕，所以无论是希拉莉或特朗普出任下届总统，增加财政开支应该少不了。世界潮流开始转向增加公共支出，此时买国债真是风险愈来愈大，与回报并不相称，倒不如买股好过。

自年初以来，有不少资金流入国债，令全球国债孳息下跌，追息一族转投高息股，这本来是十分合理的做法，但英国脱欧危机令避险资金大增，不少高息股大幅上扬，股价脱离了历史估值水平。本栏上周曾指出，中电 预测市盈率已偏贵，该股在80港元水平有甚大阻力。这类高息股一向有一班寻求稳定回报的捧场客，当估值偏离正常水平，则这些长线投资者可能套现，让刚冲入来的避险资金接货。所以，高息股不宜乱追。

房托股经过近期一轮急升后，已变得偏贵，部分大行的估值准则是以股息率减10年期美国国债孳息，然后与历史水平比较；以此准则计，置富房托 便显得有点贵，目前两者之差为336基点，低于2011年以来平均数353基点，股价上升的空间有限。领展 的息差则较平均数仍高一个标准差，股价上升空间较置富为大。（完）

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