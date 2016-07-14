港报财经评论：大市反弹非坦途，价值股捧北辰--经济日报7月14日

大市反弹非坦途，价值股捧北辰/ 林瑞芬

美股周二再破顶，港股随之攀升，恒指 昨一度高见21,441点，收报21,322点，升幅0.5%，大市成交额缩减至693亿港元。

外围股市虽短期亢奋，但南海仲裁案结果，令南海紧张局势进一步加剧，成新隐忧，反弹非坦途，边走边打算。技术上，国指 9,000阻力仍强，昨高见8,972，但无力冲破，收报8,909，全日升0.6%。恒指升破21,000后宜稳守其上，才能增加挑战下个心理关口22,000的胜算。

上周推介的盈喜股鞍钢 ，终爬升到双底量度升幅目标4.1港元，昨高见4.17港元，收报4.12港元。再有国企发盈喜而抽高股价，金隅 指受房地产板块结算收入增加，以及旗下水泥熟料和混凝土销量按年分别升20.5%及13.7%带动，预计中期纯利按年增长60%至80%，刺激股价昨急升4.7%。盈喜国企股，可守可攻，短綫更为受捧。

当今环球经济形势分化，美国利好，但欧洲利淡，中国中性。股市升跌如进入死循环，一有量宽市即弹，一话美国可能加息即沉。在变幻莫测的市况，投资股票着重价值面，虽然不担保一定不会蚀，但最少不会蚀到无谱，可考虑北辰实业 。

北辰最近发布半年度销售情况，今年1至6月实现销售金额93.3亿元人民币，同比增长344%；销售面积69.5万平方米，同比增长261%。公司今年全年计划实现销售金额118亿元，销售面积90万平方米，看来，有机会超额达标。公司自2014年开始以「低成本扩张策略」进行全国布局，收成主要将于今年开始，值得期待。北辰目前拥土储逾500万平方米，最少满足公司未来4至5年发展。项目布局优异，且主要位于北京、长沙、成都、武汉、杭州、廊坊等核心一二綫城市，可攻可守。

此外，就是所持京城的投资物业价值，北辰在北京市亚奥村核心区持有近120万平方米优质投资物业群，该物业群业态丰富、收入稳定，2015年亚奥板块物业群实现租金收入23.2亿元，同比升近1成，该物业群目前按成本法入帐，帐面价值仅52.8亿元。据长江证券按可比售价、净租金折现、公允价值对比等方法，对该物业群估值最少达104亿元，该物业价值存在低估之嫌。

内地有不少全国性或地区性地产龙头，北辰规模不及，投资吸引力确有限；故近年北辰积极探索新突破点，于2015年底成立了北辰会展集团，形成「6+4+N」的业务模式，不断向会展产业链的上下游进行扩张。截至去年底，公司受托管理专案15个，建筑面积151万平方米；自持经营的国家会议中心和北京国际会议中心，全年共接待1,754个会议和90个展览，客流量近300万人次；随着公司会展输出版图迅速扩张，北辰会展流量资源将快速提升。

公司2015年底整合内外部资源成立北辰会展集团，加速推进会展业务流量变现进程，明确将在2至3年内形成新利润增长点。

子公司北京北辰会展集团于今年6月公布，与神州优车签署《意向合作协定》，围绕展会用车、展会宣传等相关领域展开合作，将乘「互联网+」强化会展业务入口优势，加速推动流量变现，形成新利润增长点。

另外，北辰会展集团6月公布与同方传媒签署《意向合作协定》，未来双方围绕电子竞技、游戏游艺赛事活动市场，充分发挥双方资源优势，并积极开展密切合作。双方将共同组织及承办2017年在北京举行的大型电子竞技赛事，包括但不限于已有品牌的系列赛事及新创设的赛事。可见，公司已着力拓展新利润增长点。今年9月的杭州G20峰会的承接，将再次助力公司扩大会展品牌影响力。目前北京申办冬奥会已成功，考虑公司在亚运会和奥运会中重要表现，预计北辰实业大概率将继续参与相关工作。

总括，北辰投资物业和酒店业务每年贡献超过20亿元营收，近两年复合增长率逾5.5%，毛利率稳定在60%，提供稳定现金流。加上今年物业销售将放量推出；会展产业可能产生新盈利增长点，北辰具有一定中綫投资价值。

估值而言，2015年往绩每股帐面值约为3.94港元，若以估值计更不止，如长江证券估计达每股约10港元，而保守的广发证券都估7.5港元左右，北辰H股现价2.43港元，折让介乎41%至76%，犹如有保护垫。盈利增长而言，据6月中资券商如方正、广发、长江及海通等预估，北辰每股盈利至少同比增长22%至50%不等。

配合北辰周綫图分析，保历加通道近月正收窄，显示波幅收窄，酝酿突破，技术上，如能配合成交突破2.5港元企稳楼上，中期反覆上望3港元不过分，宜候低收集，止蚀2.2港元。（完）

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