港报财经评论：大市反弹非坦途，价值股捧北辰--经济日报7月14日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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大市反弹非坦途，价值股捧北辰/ 林瑞芬
美股周二再破顶，港股随之攀升，恒指 昨一度高见21,441点，收报21,322点，升幅0.5%，大市成交额缩减至693亿港元。
外围股市虽短期亢奋，但南海仲裁案结果，令南海紧张局势进一步加剧，成新隐忧，反弹非坦途，边走边打算。技术上，国指 9,000阻力仍强，昨高见8,972，但无力冲破，收报8,909，全日升0.6%。恒指升破21,000后宜稳守其上，才能增加挑战下个心理关口22,000的胜算。
上周推介的盈喜股鞍钢 ，终爬升到双底量度升幅目标4.1港元，昨高见4.17港元，收报4.12港元。再有国企发盈喜而抽高股价，金隅 指受房地产板块结算收入增加，以及旗下水泥熟料和混凝土销量按年分别升20.5%及13.7%带动，预计中期纯利按年增长60%至80%，刺激股价昨急升4.7%。盈喜国企股，可守可攻，短綫更为受捧。
当今环球经济形势分化，美国利好，但欧洲利淡，中国中性。股市升跌如进入死循环，一有量宽市即弹，一话美国可能加息即沉。在变幻莫测的市况，投资股票着重价值面，虽然不担保一定不会蚀，但最少不会蚀到无谱，可考虑北辰实业 。
北辰最近发布半年度销售情况，今年1至6月实现销售金额93.3亿元人民币，同比增长344%；销售面积69.5万平方米，同比增长261%。公司今年全年计划实现销售金额118亿元，销售面积90万平方米，看来，有机会超额达标。公司自2014年开始以「低成本扩张策略」进行全国布局，收成主要将于今年开始，值得期待。北辰目前拥土储逾500万平方米，最少满足公司未来4至5年发展。项目布局优异，且主要位于北京、长沙、成都、武汉、杭州、廊坊等核心一二綫城市，可攻可守。
此外，就是所持京城的投资物业价值，北辰在北京市亚奥村核心区持有近120万平方米优质投资物业群，该物业群业态丰富、收入稳定，2015年亚奥板块物业群实现租金收入23.2亿元，同比升近1成，该物业群目前按成本法入帐，帐面价值仅52.8亿元。据长江证券按可比售价、净租金折现、公允价值对比等方法，对该物业群估值最少达104亿元，该物业价值存在低估之嫌。
内地有不少全国性或地区性地产龙头，北辰规模不及，投资吸引力确有限；故近年北辰积极探索新突破点，于2015年底成立了北辰会展集团，形成「6+4+N」的业务模式，不断向会展产业链的上下游进行扩张。截至去年底，公司受托管理专案15个，建筑面积151万平方米；自持经营的国家会议中心和北京国际会议中心，全年共接待1,754个会议和90个展览，客流量近300万人次；随着公司会展输出版图迅速扩张，北辰会展流量资源将快速提升。
公司2015年底整合内外部资源成立北辰会展集团，加速推进会展业务流量变现进程，明确将在2至3年内形成新利润增长点。
子公司北京北辰会展集团于今年6月公布，与神州优车签署《意向合作协定》，围绕展会用车、展会宣传等相关领域展开合作，将乘「互联网+」强化会展业务入口优势，加速推动流量变现，形成新利润增长点。
另外，北辰会展集团6月公布与同方传媒签署《意向合作协定》，未来双方围绕电子竞技、游戏游艺赛事活动市场，充分发挥双方资源优势，并积极开展密切合作。双方将共同组织及承办2017年在北京举行的大型电子竞技赛事，包括但不限于已有品牌的系列赛事及新创设的赛事。可见，公司已着力拓展新利润增长点。今年9月的杭州G20峰会的承接，将再次助力公司扩大会展品牌影响力。目前北京申办冬奥会已成功，考虑公司在亚运会和奥运会中重要表现，预计北辰实业大概率将继续参与相关工作。
总括，北辰投资物业和酒店业务每年贡献超过20亿元营收，近两年复合增长率逾5.5%，毛利率稳定在60%，提供稳定现金流。加上今年物业销售将放量推出；会展产业可能产生新盈利增长点，北辰具有一定中綫投资价值。
估值而言，2015年往绩每股帐面值约为3.94港元，若以估值计更不止，如长江证券估计达每股约10港元，而保守的广发证券都估7.5港元左右，北辰H股现价2.43港元，折让介乎41%至76%，犹如有保护垫。盈利增长而言，据6月中资券商如方正、广发、长江及海通等预估，北辰每股盈利至少同比增长22%至50%不等。
配合北辰周綫图分析，保历加通道近月正收窄，显示波幅收窄，酝酿突破，技术上，如能配合成交突破2.5港元企稳楼上，中期反覆上望3港元不过分，宜候低收集，止蚀2.2港元。（完）
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。