港报社评：债作股炒股当债买，资产质变风险源头--信报7月14日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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投资市场当前一大热话，是黄金美元同上同落、股票债券并驾齐驱，不同资产类别之间的相关性（correlations）改容易貌，习惯了跨市场传统升跌韵律的投资者，一时之间固然难以适应，这种转变一旦成为趋势，许多立足于资产相关性的传统投资理论和实战策略，恐怕亦将大受质疑。
最明显的例子，莫过于资金同时涌进风险属性迥异的股市和债市。股与债并非任何时候都呈逆向关系，但此上彼落倾向明显，避险情绪升温时尤其如此。债券若不能发挥平衡股票风险的作用，在资产组合中纳入债券，岂非多此一举？此所以，投资理论家和实践者都不敢轻视资产配置（asset allocation）的重要性。
近日所见，美国十年期国债孳息一度跌至历来最低水平，而标普五百指数却创出历史新高。债息这两天虽从一厘四以下反弹至约一厘半水平，但在全球范围，陷入负利率的国债增至接近十三万亿美元。英国公投脱欧后的资金流向显示，「追求风险」（risk-on）与「避险」（risk-off）模式，并不能合理解释股市有股市破顶、债市有债市吸资的现象。
更接近事实的也许是，资金疯抢债券，以各国公债为基准的「无风险利率」（risk-free interest rates），即使未堕进负数领域，也已低于大萧条时期水平。投资者既厌恶风险，又不甘于长时间「贴钱买债」，转往股市寻求代替品变成愈来愈强烈的集体行为，形成像债券般能为投资者带来稳定收入的股票，在方兴未艾的「寻息」（yield-seeking）热潮下备受追捧。
此类股份大都来自盈利能见度高、现金流足以支持派发稳定股息的行业，当中以公用、电讯、必需消费品这数大板块最符合成为债券代替品的要求。美股创历史新高、港股重上二万一千点水平，很大程度拜这类股份「愈战愈勇」所赐。
然而，由此亦可看到，股票虽被笼统地归类为「风险资产」，惟近期股市反弹，非因投资者风险胃纳骤增，而是债券已失去提供稳定收入的传统功能，在别无选择下，资金退而求其次，以收息股代替债券。这个因素若是股债齐升的有力解释，那么股市破顶非但不是风险意欲重临的明证，反而是避险情绪从债市延伸至股市的讯号。
以股代债蔚然成风，我们认为有两点值得注意：
一、资金流向足以改变投资者对风险与回报的传统观念，在收息股被视作债券代替品的同时，债券作为股票代替品直接拿来炒的迹象同样随处可见。
债息跟债价反向而行，只要不是持有至到期，负孳息不等于负回报。投资银行巴克莱的数据显示，今年以来，美国、德国、日本和英国四大经济体的公债，逾八成回报来自资本增值（债价上升），当中以上月公投脱欧的英国最「夸张」，年初至今公债总回报（价连息）高达百分之十三点七！
二、这边厢是债作股炒，那边厢则是股当债买，投资者的主观意愿虽是「食息」求稳，惟大量资金涌入收息股，客观效果却是此类传统上被归类为低风险低波动的股份，估值变得愈来愈高昂，与行业本身并不突出的盈利增长日益脱节。
显然，过去几年的零息环境，大大改变了投资市场生态；全球央行的量化宽松政策，更严重扭曲了债券供求，既令债市发出的经济和通胀讯息可靠性大打折扣，债与股「角色混淆」，某程度上还令这两种资产出现「质变」，一个多元化投资组合的回报来源，已不可能像利率「正常」时期般容易分辨。
令人担心的是，债券型股票「财息兼收」的美好时光维持愈久，经不起诱惑加入「寻息」行列的投资者势必愈来愈多，贪念一旦发展至「人传人」地步，任何泡沫都能合理化，本因避险而起的投资风气，到头来反成股市风险的最大源头。
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。