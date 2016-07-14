港报社评：债作股炒股当债买，资产质变风险源头--信报7月14日

投资市场当前一大热话，是黄金美元同上同落、股票债券并驾齐驱，不同资产类别之间的相关性（correlations）改容易貌，习惯了跨市场传统升跌韵律的投资者，一时之间固然难以适应，这种转变一旦成为趋势，许多立足于资产相关性的传统投资理论和实战策略，恐怕亦将大受质疑。

最明显的例子，莫过于资金同时涌进风险属性迥异的股市和债市。股与债并非任何时候都呈逆向关系，但此上彼落倾向明显，避险情绪升温时尤其如此。债券若不能发挥平衡股票风险的作用，在资产组合中纳入债券，岂非多此一举？此所以，投资理论家和实践者都不敢轻视资产配置（asset allocation）的重要性。

近日所见，美国十年期国债孳息一度跌至历来最低水平，而标普五百指数却创出历史新高。债息这两天虽从一厘四以下反弹至约一厘半水平，但在全球范围，陷入负利率的国债增至接近十三万亿美元。英国公投脱欧后的资金流向显示，「追求风险」（risk-on）与「避险」（risk-off）模式，并不能合理解释股市有股市破顶、债市有债市吸资的现象。

更接近事实的也许是，资金疯抢债券，以各国公债为基准的「无风险利率」（risk-free interest rates），即使未堕进负数领域，也已低于大萧条时期水平。投资者既厌恶风险，又不甘于长时间「贴钱买债」，转往股市寻求代替品变成愈来愈强烈的集体行为，形成像债券般能为投资者带来稳定收入的股票，在方兴未艾的「寻息」（yield-seeking）热潮下备受追捧。

此类股份大都来自盈利能见度高、现金流足以支持派发稳定股息的行业，当中以公用、电讯、必需消费品这数大板块最符合成为债券代替品的要求。美股创历史新高、港股重上二万一千点水平，很大程度拜这类股份「愈战愈勇」所赐。

然而，由此亦可看到，股票虽被笼统地归类为「风险资产」，惟近期股市反弹，非因投资者风险胃纳骤增，而是债券已失去提供稳定收入的传统功能，在别无选择下，资金退而求其次，以收息股代替债券。这个因素若是股债齐升的有力解释，那么股市破顶非但不是风险意欲重临的明证，反而是避险情绪从债市延伸至股市的讯号。

以股代债蔚然成风，我们认为有两点值得注意：

一、资金流向足以改变投资者对风险与回报的传统观念，在收息股被视作债券代替品的同时，债券作为股票代替品直接拿来炒的迹象同样随处可见。

债息跟债价反向而行，只要不是持有至到期，负孳息不等于负回报。投资银行巴克莱的数据显示，今年以来，美国、德国、日本和英国四大经济体的公债，逾八成回报来自资本增值（债价上升），当中以上月公投脱欧的英国最「夸张」，年初至今公债总回报（价连息）高达百分之十三点七！

二、这边厢是债作股炒，那边厢则是股当债买，投资者的主观意愿虽是「食息」求稳，惟大量资金涌入收息股，客观效果却是此类传统上被归类为低风险低波动的股份，估值变得愈来愈高昂，与行业本身并不突出的盈利增长日益脱节。

显然，过去几年的零息环境，大大改变了投资市场生态；全球央行的量化宽松政策，更严重扭曲了债券供求，既令债市发出的经济和通胀讯息可靠性大打折扣，债与股「角色混淆」，某程度上还令这两种资产出现「质变」，一个多元化投资组合的回报来源，已不可能像利率「正常」时期般容易分辨。

令人担心的是，债券型股票「财息兼收」的美好时光维持愈久，经不起诱惑加入「寻息」行列的投资者势必愈来愈多，贪念一旦发展至「人传人」地步，任何泡沫都能合理化，本因避险而起的投资风气，到头来反成股市风险的最大源头。

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