港报社评：安倍挟胜选余威，势促日央加招--经济日报7月14日

日本安倍政府昨否认将「直升机撒钱」，日圆先升后跌，显市场憧憬未消。安倍在参议院改选大胜后，无论为履行振经济选举承诺，或增政府民望助推修宪，势大力促日央行再加码量宽。

日本首相安倍晋三在参议院改选大胜后，表明将推大胆刺激经济措施，且美国储局前主席伯南克正访日，日方向伯老取经采「直升机撒钱」的传闻遂不胫而走。安倍的亲信官房长官菅义伟昨却否认此传闻，但日圆滙价先升后跌，显市场仍憧憬日央行加招。

事实上，安倍政府近月已不断放风，指日央行仍有空间加码量宽，惟日本央行续按兵不动，惹外界疑窦，是否因日央行年初推负利率，副作用太大成众矢之的，故不愿意再冒险推新招？又或安倍提出的2%通胀目标太离地，日央行不愿再成安倍橡皮图章？无论如何，安倍在参议院改选大胜后，很可能加力向日央行施压，促其更积极出招，原因至少有三。

其一，选民盼振经济。安倍在改选大胜，关键是选民盼政坛稳定，让安倍可大刀阔斧振兴经济。自许有强大民意背书的安倍，在研议增加政府开支的同时，亦势借民意促日央行配合，以财政、货币组合拳为经济打补针。

其二，安倍图圆修宪梦。安倍拿下参议院三分二席位后，已达推动公投修改和平宪法的基本条件。惟日本民众对修宪仍未形成共识，安倍要圆修宪梦，就要先力争民望、凝聚民气，须先着手处理民众最关切的经济问题。安倍自不乐见日央行续拖，令经济陷困添修宪障碍。

其三，振经济招数有限。安倍政府虽拟大增政府开支，惟日本政府财赤高企、债台高筑，今年加消费税开源的大计又触礁，囊中羞涩的安倍惟有打日央行主意，促其加码印钞张罗振经济子弹。

其实何谓「直升机撒钱」人言人殊，但日央行在安倍政府的更大政治压力下，加码量宽机会正趋升，就算日本国债、日股等几已买无可买，仍可仿效美、欧等买入企业债，甚至尚有以印钞冲销国债此终极一式。日央行一旦加招为安倍冲喜，仍难解日本人口老化、竞争力下滑等深层矛盾，但环球金融势牵一发动全身。除非全球再爆黑天鹅，如意大利银行危机急爆推升避险意识，否则日央印钞势令日圆滙价添压；且全球泛滥游资有增无减，套息交易以至各路逐利热钱更进锐退速，环球金融势添动荡。

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