港报社评：安倍挟胜选余威，势促日央加招--经济日报7月14日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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日本安倍政府昨否认将「直升机撒钱」，日圆先升后跌，显市场憧憬未消。安倍在参议院改选大胜后，无论为履行振经济选举承诺，或增政府民望助推修宪，势大力促日央行再加码量宽。
日本首相安倍晋三在参议院改选大胜后，表明将推大胆刺激经济措施，且美国储局前主席伯南克正访日，日方向伯老取经采「直升机撒钱」的传闻遂不胫而走。安倍的亲信官房长官菅义伟昨却否认此传闻，但日圆滙价先升后跌，显市场仍憧憬日央行加招。
事实上，安倍政府近月已不断放风，指日央行仍有空间加码量宽，惟日本央行续按兵不动，惹外界疑窦，是否因日央行年初推负利率，副作用太大成众矢之的，故不愿意再冒险推新招？又或安倍提出的2%通胀目标太离地，日央行不愿再成安倍橡皮图章？无论如何，安倍在参议院改选大胜后，很可能加力向日央行施压，促其更积极出招，原因至少有三。
其一，选民盼振经济。安倍在改选大胜，关键是选民盼政坛稳定，让安倍可大刀阔斧振兴经济。自许有强大民意背书的安倍，在研议增加政府开支的同时，亦势借民意促日央行配合，以财政、货币组合拳为经济打补针。
其二，安倍图圆修宪梦。安倍拿下参议院三分二席位后，已达推动公投修改和平宪法的基本条件。惟日本民众对修宪仍未形成共识，安倍要圆修宪梦，就要先力争民望、凝聚民气，须先着手处理民众最关切的经济问题。安倍自不乐见日央行续拖，令经济陷困添修宪障碍。
其三，振经济招数有限。安倍政府虽拟大增政府开支，惟日本政府财赤高企、债台高筑，今年加消费税开源的大计又触礁，囊中羞涩的安倍惟有打日央行主意，促其加码印钞张罗振经济子弹。
其实何谓「直升机撒钱」人言人殊，但日央行在安倍政府的更大政治压力下，加码量宽机会正趋升，就算日本国债、日股等几已买无可买，仍可仿效美、欧等买入企业债，甚至尚有以印钞冲销国债此终极一式。日央行一旦加招为安倍冲喜，仍难解日本人口老化、竞争力下滑等深层矛盾，但环球金融势牵一发动全身。除非全球再爆黑天鹅，如意大利银行危机急爆推升避险意识，否则日央印钞势令日圆滙价添压；且全球泛滥游资有增无减，套息交易以至各路逐利热钱更进锐退速，环球金融势添动荡。
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。