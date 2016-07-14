台湾金融：具QFII资格的金融机构下月起将需主动向央行申报投资中国金额

路透台北7月14日 - 台湾央行周四表示，台湾已有合格境外机构投资者(QFII)资格的金融业，包括投信、银行和寿险公司，下月起应每月向央行申报投资中国资本市场的金额等相关资讯。

台湾央行一位不愿具名的官员表示，因中国管理QFII的规定有所变更，包括申请的流程及投资额度规定有明显放宽，若按原来方式，台湾央行已无法掌握台资金融机构投资中国的真实情况，因此要求各金融机构主动向央行申报。

本地媒体经济日报周四报导，台湾的金融业申请大陆QFII规模已突破100亿美元。若根据大陆国家外汇管理局资料，到今年6月29日止，台湾已有33家金融业申请到QFII资格，额度总计101.11亿美元。