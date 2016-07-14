台湾金融：具QFII资格的金融机构下月起将需主动向央行申报投资中国金额

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透台北7月14日 - 台湾央行周四表示，台湾已有合格境外机构投资者(QFII)资格的金融业，包括投信、银行和寿险公司，下月起应每月向央行申报投资中国资本市场的金额等相关资讯。
台湾央行一位不愿具名的官员表示，因中国管理QFII的规定有所变更，包括申请的流程及投资额度规定有明显放宽，若按原来方式，台湾央行已无法掌握台资金融机构投资中国的真实情况，因此要求各金融机构主动向央行申报。
本地媒体经济日报周四报导，台湾的金融业申请大陆QFII规模已突破100亿美元。若根据大陆国家外汇管理局资料，到今年6月29日止，台湾已有33家金融业申请到QFII资格，额度总计101.11亿美元。
经济日报也引述投信业者称，近来因陆股不稳，业者申请到的QFII额度，实际投资陆股比率有下降，因大陆今年放宽QFII资金汇入、汇出限制，客户因买卖需求，近来QFII资金汇进、汇出频率明显变多。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。