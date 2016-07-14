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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 09:20 BJT

标题新闻：新西兰7月消费者信心指数略降至118.2，但楼市荣景仍支撑其处在较高水准--调查

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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