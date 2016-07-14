表格：新加坡第二季GDP环比年率为成长0.8%，低于预期

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透新加坡7月14日 - 新加坡经济第二季成长略微放缓，低于预期，因制造业疲弱，对面临全球需求疲软 及对英国退欧的担忧，央行进一步实施货币宽松政策继续形成压力。 Q2-2016 Q1-2016 Q4-2015 Q3-2015 Q2-2015 环比年率 0.8 0.2 6.2 2.3 -1.6 较上年同期 2.2 2.1 1.8 1.8 1.7 环比年率 较上年同期 制造业 0.3 0.8 建筑业 0.6 2.7 服务业 0.5 1.7 路透预估中值 还比年率 0.9 较上年同期 2.2 注：因数据修正的关系，前几季数据可能与之前公布值不符。(完) (编译 王琛；审校 李婷仪)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。