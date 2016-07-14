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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 09:38 BJT

表格：新加坡第二季GDP环比年率为成长0.8%，低于预期

路透新加坡7月14日 - 新加坡经济第二季成长略微放缓，低于预期，因制造业疲弱，对面临全球需求疲软
及对英国退欧的担忧，央行进一步实施货币宽松政策继续形成压力。    
    
    
                Q2-2016    Q1-2016   Q4-2015   Q3-2015   Q2-2015
    环比年率      0.8        0.2       6.2       2.3       -1.6 
    较上年同期    2.2        2.1       1.8       1.8        1.7   
                环比年率   较上年同期
    制造业        0.3         0.8 
    建筑业        0.6         2.7   
    服务业        0.5         1.7          
    
    路透预估中值
    还比年率      0.9    
    较上年同期    2.2  
    
    注：因数据修正的关系，前几季数据可能与之前公布值不符。(完)    
    
  
 (编译 王琛；审校 李婷仪)

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