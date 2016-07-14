芝加哥期市：大豆连续第三日上扬，受美国天气忧虑支撑

芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的小麦合约 涨0.7%至每蒲 式耳4.42-3/4美元，周三收涨0.3%。 天气预报称美国中西部地区8月初气温上升，降雨减少。8月初是大豆 的关键生长期。 美国农业部在周二公布的月度供需报告中称，由于出口增加，美国未 来数月玉米供应趋紧程度将超过预期。 小麦涨势落后于玉米和大豆，因全球供应充足，且预期美国大丰收将 加剧供应过剩局面。 以下是0103 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30 日 RSI 涨跌% 移动 均值 CBOT小麦 442.75 3.00 +0.68% +2.85% 472 .72 43 CBOT玉米 373.00 3.25 +0.88% +4.92% 404 .22 56 CBOT大豆 1116.00 10.75 +0.97% +5.78% 1116 .53 56 CBOT稻米 $10.72 $0.04 +0.33% +0.28% $11 .20 40 美国原油 $45.16 $0.41 +0.92% -3.50% $48 .03 41 汇率 欧元/美元 $1.109 $0.004 +0.34% +0.38% 美元/澳元 0.760 0.007 +0.90% +0.40% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/李爽 审校 孙国玉/王颖)