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货币新闻 | 2016年 7月 14日 星期四 09:30 BJT

芝加哥期市：大豆连续第三日上扬，受美国天气忧虑支撑

芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的小麦合约 涨0.7%至每蒲
式耳4.42-3/4美元，周三收涨0.3%。
    
    天气预报称美国中西部地区8月初气温上升，降雨减少。8月初是大豆
的关键生长期。
    
    美国农业部在周二公布的月度供需报告中称，由于出口增加，美国未
来数月玉米供应趋紧程度将超过预期。
    
    小麦涨势落后于玉米和大豆，因全球供应充足，且预期美国大丰收将
加剧供应过剩局面。    
    
    以下是0103 GMT报价：
    
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30
日   RSI
                                                   涨跌%    移动
均值
    CBOT小麦           442.75     3.00  +0.68%    +2.85%     472
.72   43
    CBOT玉米           373.00     3.25  +0.88%    +4.92%     404
.22   56
    CBOT大豆          1116.00    10.75  +0.97%    +5.78%    1116
.53   56
    CBOT稻米           $10.72    $0.04  +0.33%    +0.28%     $11
.20   40
    美国原油           $45.16    $0.41  +0.92%    -3.50%     $48
.03   41 
    
    汇率
    欧元/美元          $1.109   $0.004  +0.34%    +0.38%
    美元/澳元           0.760    0.007  +0.90%    +0.40%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米
为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
   

 (编译 张若琪/李爽  审校 孙国玉/王颖)

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