中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，整体表现平稳

路透上海7月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日微跌0.06%至94.4；SDR篮子指数微升至95.45，BIS篮子指数微跌至95.42 ，三个指数整体表现平稳。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.47%，SDR篮子指数跌3.43%，BIS指数跌6.19% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬 点数 人民币 6.6846 45 欧元 7.4187 -195 日圆 6.4217 -335 港元 0.8618 3.8 英镑 8.7683 1023 澳元 5.0775 108 新西兰元<NZDCNY=PBOC 4.8593 146 > 新加坡元<SGDCNY=PBOC 4.9625 16 > 瑞郎 6.7923 -285 加元 5.1543 -346 林吉特 0.5917 3.5 卢布 9.561 175 泰铢 5.2615 -16 全球汇市方面，亚洲市场周四盘初日圆走强，英镑则承压，交易员等候英国央行会议， 该行料将放松政策以缓和英国退欧对经济的冲击。 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报95.28，较上日微跌0.10%；RXY全球在岸人民币指数 报95.1，较上日微 跌0.16%；RXY参考离岸人民币指数 报95.12，较上日微跌0.07%；RXY参考在岸人民 币指数 报94.9，较上日微跌0.17%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)