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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 09:25 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，整体表现平稳

路透上海7月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周四较上日微跌0.06%至94.4；SDR篮子指数微升至95.45，BIS篮子指数微跌至95.42
，三个指数整体表现平稳。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.47%，SDR篮子指数跌3.43%，BIS指数跌6.19%
。
    
 CFETS篮子货币         今日中间价   CFETS篮子货币较上日升贬
                                    点数
 人民币                     6.6846                        45
 欧元                       7.4187                      -195
 日圆                       6.4217                      -335
 港元                       0.8618                       3.8
 英镑                       8.7683                      1023
 澳元                       5.0775                       108
 新西兰元<NZDCNY=PBOC       4.8593                       146
 >                                  
 新加坡元<SGDCNY=PBOC       4.9625                        16
 >                                  
 瑞郎                       6.7923                      -285
 加元                       5.1543                      -346
 林吉特                     0.5917                       3.5
 卢布                        9.561                       175
 泰铢                       5.2615                       -16
    全球汇市方面，亚洲市场周四盘初日圆走强，英镑则承压，交易员等候英国央行会议，
该行料将放松政策以缓和英国退欧对经济的冲击。 
    
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.28，较上日微跌0.10%；RXY全球在岸人民币指数 报95.1，较上日微
跌0.16%；RXY参考离岸人民币指数 报95.12，较上日微跌0.07%；RXY参考在岸人民
币指数 报94.9，较上日微跌0.17%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

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