中国新债：国开行下周二将增发至多140亿元两期债，期限五年、七年

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海7月14日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(19日)招标增 发两期固息债，总额不超过140亿元人民币，期限包括五年和七年。 上述两期债中，五年期为国开行今年第六期 增发债，票面利率2.96%； 七年期为今年第七期 增发债，票面利率3.24%。 具体发行条款如下： 2016年第六、七期增发债 -------------------------------------------------------- 发行上限 5/7年：70亿元 期限/计息方式 5/7年固息 招标时间 7月19日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 7/21 起息日 5年：2月18日；7年：2月25日 分销期 7/20-7/21 上市日 7/25 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 5/7年0.10% --------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。