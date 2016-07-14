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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 09:29 BJT

中国新债：国开行下周二将增发至多140亿元两期债，期限五年、七年

路透上海7月14日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(19日)招标增
发两期固息债，总额不超过140亿元人民币，期限包括五年和七年。
    
    上述两期债中，五年期为国开行今年第六期 增发债，票面利率2.96%；
七年期为今年第七期 增发债，票面利率3.24%。
    
    具体发行条款如下： 
    
                    2016年第六、七期增发债
    --------------------------------------------------------
    发行上限        5/7年：70亿元
    期限/计息方式   5/7年固息  
    招标时间        7月19日9:30-10:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          7/21
    起息日          5年：2月18日；7年：2月25日
    分销期          7/20-7/21
    上市日          7/25
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          5/7年0.10%
    --------------------------------------------------------(完)
                              
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 (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)

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