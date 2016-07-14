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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 09:49 BJT

《汇市简讯》美元/日圆突破小时图云区顶部后原地踏步

0125 GMT

* 美元/日圆在原地踏步，已突破小时图云区102.76-104.16日圆顶部

* 一目均衡转换线在云区之上并接近当前的现汇水平104.26日圆，一目均衡基准线在104.38日圆

* 市场交投清淡，即便进入今日东京定盘时间，盘初出口商进行了抛售

* 盘初高点在104.49日圆，亦为阻力位；自该水平一路向上挂有卖单

* 自约105.00日圆向上，日本出口商的抛压尤其沉重

* 自约104.00日圆一路向下均存在买兴，纽约时段低点在103.91日圆，亚洲时段低点在103.95日圆

(完) (编译 孙国玉；审校 白云)

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