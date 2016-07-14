《汇市简讯》美元/日圆突破小时图云区顶部后原地踏步

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
0125 GMT
* 美元/日圆在原地踏步，已突破小时图云区102.76-104.16日圆顶部
* 一目均衡转换线在云区之上并接近当前的现汇水平104.26日圆，一目均衡基准线在104.38日圆
* 市场交投清淡，即便进入今日东京定盘时间，盘初出口商进行了抛售
* 盘初高点在104.49日圆，亦为阻力位；自该水平一路向上挂有卖单
* 自约105.00日圆向上，日本出口商的抛压尤其沉重
* 自约104.00日圆一路向下均存在买兴，纽约时段低点在103.91日圆，亚洲时段低点在103.95日圆
(完) (编译 孙国玉；审校 白云)
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。