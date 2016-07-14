全球金市：金价持稳，受多国央行降息预期支撑

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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亚股周四持于近八个月高点水准，因投资者押注英国央行降息，以抢夺先机，防范公投退欧之后经济陷入衰退。
低利率提升了黄金这种不产生利息的资产的吸引力。
特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三就任英国首相，肩负起带领这个国家离开欧盟的重任，并迅速任命了几位“脱欧”派领导人物出任新政府的重要职务，其中包括前伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)。
达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在周三表示，全球性的不利因素削弱了美联储刺激美国经济措施的效果，使低利率政策不像在其他国家经济增长更快时那么具有刺激效果。
美国费城联邦储备银行总裁哈克周三表示，美联储或选择进行一系列“非常平缓”的升息，并称他希望在支持货币紧缩之前看到形势更明朗一点。
银价今年迄今已累计上涨近50%，扭转三年来的跌势，但从历史趋势来看，希望跳上这班车的投资者应保持谨慎。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/王颖；审校 白云/徐文焰)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。