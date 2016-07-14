全球金市：金价持稳，受多国央行降息预期支撑

亚股周四持于近八个月高点水准，因投资者押注英国央行降息，以抢夺先机，防范公投退欧之后经济陷入衰退。

低利率提升了黄金这种不产生利息的资产的吸引力。

特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三就任英国首相，肩负起带领这个国家离开欧盟的重任，并迅速任命了几位“脱欧”派领导人物出任新政府的重要职务，其中包括前伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)。

达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在周三表示，全球性的不利因素削弱了美联储刺激美国经济措施的效果，使低利率政策不像在其他国家经济增长更快时那么具有刺激效果。

美国费城联邦储备银行总裁哈克周三表示，美联储或选择进行一系列“非常平缓”的升息，并称他希望在支持货币紧缩之前看到形势更明朗一点。

银价今年迄今已累计上涨近50%，扭转三年来的跌势，但从历史趋势来看，希望跳上这班车的投资者应保持谨慎。(完)

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