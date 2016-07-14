更新版 1-韩国央行：一如预期维持利率不变，关注总裁记者会

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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多数分析师预测，韩国央行将第二次降息，因该国政府大约10万亿韩元的追加预算案，可能不足以推动停滞的经济增长。
此外，据分析师称，如果这项追加预算案在年内晚些时候才获批，则明年初以前不会看到其所产生的大多数影响。
韩国央行总裁将在0500 GMT再次召开新闻发布会，解释通胀率迄今持续偏离央行2%通胀目标的原因。
该行曾称，随着全球经济复苏，预计通胀率会逐步上升。(完)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。