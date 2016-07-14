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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 10:03 BJT

更新版 1-韩国央行：一如预期维持利率不变，关注总裁记者会

多数分析师预测，韩国央行将第二次降息，因该国政府大约10万亿韩元的追加预算案，可能不足以推动停滞的经济增长。

此外，据分析师称，如果这项追加预算案在年内晚些时候才获批，则明年初以前不会看到其所产生的大多数影响。

韩国央行总裁将在0500 GMT再次召开新闻发布会，解释通胀率迄今持续偏离央行2%通胀目标的原因。

该行曾称，随着全球经济复苏，预计通胀率会逐步上升。(完)

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