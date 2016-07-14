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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 10:21 BJT

路透基点：中国鑫达塑料寻求1.8亿美元两年期分期偿还贷款--TRLPC

路透香港7月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在美国纳斯达克市场上市的中国鑫达塑料有限公司正寻求1.8亿美元两年期分期偿还贷款。

渣打银行是此次贷款的牵头行兼簿记行。贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码260个基点，平均期限为1.78年。

承贷5,000万美元或以上的银行可获得400个基点的综合收益与牵头行兼簿记行头衔，前端费为250个基点；承贷3,000万至4,900万美元的银行可获得380个基点的综合收益和牵头行头衔，前端费为215个基点。

鑫达控股(香港)有限公司是借款人，而中国鑫达及其三家子公司为担保人。

意向银行将在7月22日赴黑龙江省哈尔滨市进行实地考察。承贷截止日期为8月10日。

所筹资金用于再融资和一般企业用途。

中国鑫达通过鑫达控股(香港)，控股管理旗下分别设在迪拜、香港、黑龙江和四川等10余家独立经营的子公司。该公司主要生产汽车用改性塑料。(完)

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