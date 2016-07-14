路透基点：中国鑫达塑料寻求1.8亿美元两年期分期偿还贷款--TRLPC

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透香港7月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在美国纳斯达克市场上市的中国鑫达塑料有限公司正寻求1.8亿美元两年期分期偿还贷款。
渣打银行是此次贷款的牵头行兼簿记行。贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码260个基点，平均期限为1.78年。
承贷5,000万美元或以上的银行可获得400个基点的综合收益与牵头行兼簿记行头衔，前端费为250个基点；承贷3,000万至4,900万美元的银行可获得380个基点的综合收益和牵头行头衔，前端费为215个基点。
鑫达控股(香港)有限公司是借款人，而中国鑫达及其三家子公司为担保人。
意向银行将在7月22日赴黑龙江省哈尔滨市进行实地考察。承贷截止日期为8月10日。
所筹资金用于再融资和一般企业用途。
中国鑫达通过鑫达控股(香港)，控股管理旗下分别设在迪拜、香港、黑龙江和四川等10余家独立经营的子公司。该公司主要生产汽车用改性塑料。(完)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。