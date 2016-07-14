香港个股：昆仑能源拟发行33.5亿元人民币三年期可转债，息率1.625%

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透香港7月14日 - 中国石油 的天然气终端业务分支--昆仑能源 周四称，拟发行本金总额33.5亿元人民币三年期可换股债券，息率1.625%。
据公告，债券以美元结算，可兑换最多约5.45亿股股份，相当于经扩大后股本约6.32%。初步换股价为每股7.13港元，较周三收市价6.2港元溢价约15%。
公司表示，“估计发债所得款项净额约为4.96亿美元，将用于一般公司用途，包括但不限于支付收购中石油昆仑燃气的款项及营运资金。”
债券发行价为本金额之100%，于2019年7月25日到期，转换期于今年9月4日或之后开始。倘悉数获兑换，大股东中石油的持股量将由58.33%降至54.64%。
高盛（亚洲）以及中金香港证券为本次发行的联席账薄管理人。
昆仑能源6月完成以148.27亿元收购中石油所持中石油昆仑燃气全部股权，以消除同业竞争。
香港时间09:39，昆仑能源跌6.29%，报5.81港元；大市恒生指数 则跌0.35%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。