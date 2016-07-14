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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 09:47 BJT

香港个股：昆仑能源拟发行33.5亿元人民币三年期可转债，息率1.625%

路透香港7月14日 - 中国石油 的天然气终端业务分支--昆仑能源 周四称，拟发行本金总额33.5亿元人民币三年期可换股债券，息率1.625%。

据公告，债券以美元结算，可兑换最多约5.45亿股股份，相当于经扩大后股本约6.32%。初步换股价为每股7.13港元，较周三收市价6.2港元溢价约15%。

公司表示，“估计发债所得款项净额约为4.96亿美元，将用于一般公司用途，包括但不限于支付收购中石油昆仑燃气的款项及营运资金。”

债券发行价为本金额之100%，于2019年7月25日到期，转换期于今年9月4日或之后开始。倘悉数获兑换，大股东中石油的持股量将由58.33%降至54.64%。

高盛（亚洲）以及中金香港证券为本次发行的联席账薄管理人。

昆仑能源6月完成以148.27亿元收购中石油所持中石油昆仑燃气全部股权，以消除同业竞争。

香港时间09:39，昆仑能源跌6.29%，报5.81港元；大市恒生指数 则跌0.35%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)

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