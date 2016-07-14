台湾债市：指标债殖利率微收跌，20年券标售符预期转关注英央行决议

* 10年券殖利率微收跌，因20年标债结果符合预期

* 殖利率处相对低档，往下追风险高市场趋谨慎

* 关注英央行利率决议，若降息殖利率有望走低

* 明日105/4殖利率预估在0.66-0.69%

路透台北7月14日 - 台湾10年期公债105/4 周四殖利率微收跌。交易员表示，20年期公债105/9 标售结果符合市场预期，且因殖利率已处于相对低档，往下追风险升高，使殖利率陷区间震荡。

他们指出，受美债殖利率下跌影响，早盘105/9期发行前交易殖利率进一步挫低，带动10年券殖利率下滑且创新低；但标债结果符合预期，殖利率震荡小跌。短线观察重点在英国央行利率决策，若如市场预期降息，台债殖利率有望再走低。

〞早上大家看到美债（殖利率）下来，有点过度预期一直往下捉，但标售结果符合预期，盘中出现小小的卖盘出笼。〞一位大型证券商交易员说。

一大型银行交易员称，从这次银行得标比重仅41.84%观察，代表银行资金进来不多，但因资金浮滥，大家把希望寄托在接下来要标售的30年公债，〞(利率)1字头的标的快绝版了啦，今年决战在30年券。〞

交易员指出，20年券标在市场预估水准，往下追会有风险，估10年券将更趋谨慎。主要是除20年券标的不是太好，而殖利率又已处于低档，短线呈盘整格局属正常；但若英国央行降息，因市场气氛仍偏多，殖利率有望再走低。

台湾央行周四财政部委托标售的20年105/9期公债 得标利率为1.198%。符合市场预估的1.18-1.22%区间。

交易员预估，明日105/4期公债殖利率主要区间在0.66-0.69%；五年期公债105/8殖利率主要区间在0.47-0.51%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)

5 105/8 +0.00 0.4900% *0.4800-0.4940% 9.0

10 105/4 -0.05 0.6720% *0.6532-0.6720% 264.0

注：*代表该券殖利率创交易以来新低。

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浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/6 1.1760% 10 105/4 0.6720%

5 105/8 0.4900%

3 105/1 没有成交