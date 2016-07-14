台湾债市：指标债殖利率微收跌，20年券标售符预期转关注英央行决议

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 10年券殖利率微收跌，因20年标债结果符合预期
* 殖利率处相对低档，往下追风险高市场趋谨慎
* 关注英央行利率决议，若降息殖利率有望走低
* 明日105/4殖利率预估在0.66-0.69%
路透台北7月14日 - 台湾10年期公债105/4 周四殖利率微收跌。交易员表示，20年期公债105/9 标售结果符合市场预期，且因殖利率已处于相对低档，往下追风险升高，使殖利率陷区间震荡。
他们指出，受美债殖利率下跌影响，早盘105/9期发行前交易殖利率进一步挫低，带动10年券殖利率下滑且创新低；但标债结果符合预期，殖利率震荡小跌。短线观察重点在英国央行利率决策，若如市场预期降息，台债殖利率有望再走低。
〞早上大家看到美债（殖利率）下来，有点过度预期一直往下捉，但标售结果符合预期，盘中出现小小的卖盘出笼。〞一位大型证券商交易员说。
一大型银行交易员称，从这次银行得标比重仅41.84%观察，代表银行资金进来不多，但因资金浮滥，大家把希望寄托在接下来要标售的30年公债，〞(利率)1字头的标的快绝版了啦，今年决战在30年券。〞
交易员指出，20年券标在市场预估水准，往下追会有风险，估10年券将更趋谨慎。主要是除20年券标的不是太好，而殖利率又已处于低档，短线呈盘整格局属正常；但若英国央行降息，因市场气氛仍偏多，殖利率有望再走低。
台湾央行周四财政部委托标售的20年105/9期公债 得标利率为1.198%。符合市场预估的1.18-1.22%区间。
交易员预估，明日105/4期公债殖利率主要区间在0.66-0.69%；五年期公债105/8殖利率主要区间在0.47-0.51%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)
5 105/8 +0.00 0.4900% *0.4800-0.4940% 9.0
10 105/4 -0.05 0.6720% *0.6532-0.6720% 264.0
注：*代表该券殖利率创交易以来新低。
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浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/6 1.1760% 10 105/4 0.6720%
5 105/8 0.4900%
3 105/1 没有成交
2 105/3 没有成交 (完) (记者 罗两莎；; 审校 张喜良)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
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