《汇市简讯》澳元/美元在良好的澳洲就业数据公布后跳升

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* 良好的澳洲就业数据公布后，澳元/美元自0.7600美元跳升至0.7630美元之上

* 数据显示，澳洲6月经季节调整就业人口增加0.79万人，经季节调整的全职就业人口增加3.84万人；5月数据被上修

* 此前还公布了强劲的NAB企业调查报告，该报告和上述数据均为澳洲央行所乐见

* 良好的澳洲经济数据或削弱澳洲央行可能于8月份降息的预期

* 本月末公布的消费者物价指数(CPI)将是关键