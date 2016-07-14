《中国公开市场回购未到期一览表》--7月14日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,300亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2016/7/15 7 2.25% 200 2016/7/18 7 2.25% 300 2016/7/19 7 2.25% 300 2016/7/20 7 2.25% 300 2016/7/21 7 2.25% 200 当月累计 1,300 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3.以下为央行公开市场未到期的短期流动性调节工具(SLO)一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注：1、正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 2、若未注明，SLO操作方向默认为投放资金；若为回笼资金，以负号表示。 3、为做好春节前后流动性管理工作，保持流动性合理充裕，央行增加2016年春节 前后公开市场操作场次，从1月29日(周五)起至2月19日，除了周二、周四常规操作外，其它 工作日均正常开展公开市场操作，操作流程保持不变。 此外从1月29日起，将政府支持机构债券和商业银行债券纳入公开市场操作和短期 流动性调节工具(SLO)质押品范围。 4、2月18日央行公告称，即日起，根据货币政策调控需要，原则上每个工作日均开 展公开市场操作。如因市场需求不足等原因未开展操作，也将发布《公开市场业务交易公告 》予以说明。(完) (整理 侯向明; 审校 李宏薇)
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。