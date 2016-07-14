版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 07:45 BJT

****主要国家经济指标预测--7月15日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值      
    
    7月15日(五)
    --  韩国贸易收支(亿美元)                    6月修正值          --     顺差116
             出口                                                  --       -2.7%
             进口                                                  --       -8.0%
    --  中国M2货币供应量(较上年同期)                  6月       +11.5%     +11.8%
             新增人民币贷款(亿元)                               10,400      9,855
             人民币贷款余额(较上年同期)                         +14.0%     +14.4%
    0200 中国国内生产总值(GDP)(较上年同期)          第二季       +6.6%      +6.7%      
             规模以上工业增加值(较上年同期)            6月       +5.9%      +6.0%
             固定资产投资(不含农户)                  1-6月       +9.4%      +9.6%
             社会消费品零售总额                        6月      +10.0%     +10.0%
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数         7月         --        38.2
    0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数         7月         --        36.0
    0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数         7月         --        47.2
    0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                  5月         --    顺差9.18
               全球贸易收支(亿欧元)                                --    顺差45.2
    0830 英国建筑业产出(较前月)                        5月       -1.0%      +2.5%
                       (较上年同期)                              -3.5%      -3.7%
    0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元)            5月     顺差230    顺差275
    0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)    6月终值       +0.2%      +0.4%
                                       (较上年同期)              +0.1%      +0.1%
               扣除食品和能源HICP(较前月)                         持平      +0.2%
                                 (较上年同期)                    +0.9%      +0.8%
    1230 加拿大制造业销售(较前月)                      5月       -0.7%      +1.0%
    1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)   6月       +0.3%      +0.2%
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                       +1.1%      +1.0%
             经季节调整的核心CPI(较前月)                         +0.2%      +0.2%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                   +2.3%      +2.2%
             每周平均实质所得(较前月)                              --        持平
    1230 美国纽约联储制造业指数                        7月      正5.00     正6.01
    1230 美国零售销售(较前月)                          6月       +0.1%      +0.5%
              扣除汽车的零售销售(较前月)                         +0.4%      +0.4%
    1315 美国工业生产(较前月)                          6月       +0.2%      -0.4%
             产能利用率                                          75.0%      74.9%
             制造业产出(较前月)                                  +0.2%      -0.4%
    1400 美国企业库存(较前月)                          5月       +0.1%      +0.1%
    1400 美国密西根大学消费者信心指数              7月初值        93.5       93.5
                             现况指数                            109.3      110.8
                             预期指数                             81.5       82.4
    1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI                   6月         --       +0.3%

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值
    
    7月13日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周  买超25,491        -- 
         外资投资日本股票(亿日圆)                            卖超3,068        --  
    
    7月14日(四)
     --  韩国央行利率决定                              7月       1.25%      1.25%     
    0130 澳洲新车销售                                  6月       +3.1%        -- 
    0130 澳洲就业人数(万人)                            6月    增加0.79   增加1.00
             全职就业人数(万人)                               增加3.84        --  
             就业参与率                                          64.9%      64.8%
             失业率                                               5.8%       5.8%
    0300 新西兰公债海外持有比例                        6月       64.4%        -- 
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                   6月       +0.1%        -- 
                        (较上年同期)                             -1.0%        --
    1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数         7月        49.4        -- 
    1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数         7月        56.1        -- 
    1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数         7月        39.3        -- 
    1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数       7月        34.3        --  
    1100 英国央行利率决定                              7月        0.5%      0.25%
                 量化宽松规模(亿英镑)                             3750      3,750
                 货币政策委员会(MPC)投票结果                     0-8-1      0-0-9
                                                                (升息-不变-降息)
    1230 加拿大新屋价格指数                            5月       +0.7%      +0.2% 
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           7月9日当周        25.4       26.5 
                 四周均值(万人)                                   25.9        -- 
                 续请失业金人数(万人)           7月2日当周       214.9      212.8 
    1230 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期)   6月       +0.3%      -0.1%
                                        (较前月)                 +0.5%      +0.3%
            扣除食品与能源的PPI(较上年同期)                      +1.3%      +1.0%
                               (较前月)                          +0.4%      +0.1%
            扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期)                +0.9%        -- 
                                      (较前月)                   +0.3%        -- (完)           
   
        
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王兴亚/郑茵；审校 王颖)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐