主要国家经济指标预测--7月15日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月15日(五) -- 韩国贸易收支(亿美元) 6月修正值 -- 顺差116 出口 -- -2.7% 进口 -- -8.0% -- 中国M2货币供应量(较上年同期) 6月 +11.5% +11.8% 新增人民币贷款(亿元) 10,400 9,855 人民币贷款余额(较上年同期) +14.0% +14.4% 0200 中国国内生产总值(GDP)(较上年同期) 第二季 +6.6% +6.7% 规模以上工业增加值(较上年同期) 6月 +5.9% +6.0% 固定资产投资(不含农户) 1-6月 +9.4% +9.6% 社会消费品零售总额 6月 +10.0% +10.0% 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 7月 -- 38.2 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 7月 -- 36.0 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 7月 -- 47.2 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 5月 -- 顺差9.18 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差45.2 0830 英国建筑业产出(较前月) 5月 -1.0% +2.5% (较上年同期) -3.5% -3.7% 0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 5月 顺差230 顺差275 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 6月终值 +0.2% +0.4% (较上年同期) +0.1% +0.1% 扣除食品和能源HICP(较前月) 持平 +0.2% (较上年同期) +0.9% +0.8% 1230 加拿大制造业销售(较前月) 5月 -0.7% +1.0% 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.3% +0.2% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.1% +1.0% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.3% +2.2% 每周平均实质所得(较前月) -- 持平 1230 美国纽约联储制造业指数 7月 正5.00 正6.01 1230 美国零售销售(较前月) 6月 +0.1% +0.5% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% +0.4% 1315 美国工业生产(较前月) 6月 +0.2% -0.4% 产能利用率 75.0% 74.9% 制造业产出(较前月) +0.2% -0.4% 1400 美国企业库存(较前月) 5月 +0.1% +0.1% 1400 美国密西根大学消费者信心指数 7月初值 93.5 93.5 现况指数 109.3 110.8 预期指数 81.5 82.4 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 6月 -- +0.3% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月13日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 买超25,491 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 卖超3,068 -- 7月14日(四) -- 韩国央行利率决定 7月 1.25% 1.25% 0130 澳洲新车销售 6月 +3.1% -- 0130 澳洲就业人数(万人) 6月 增加0.79 增加1.00 全职就业人数(万人) 增加3.84 -- 就业参与率 64.9% 64.8% 失业率 5.8% 5.8% 0300 新西兰公债海外持有比例 6月 64.4% -- 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 6月 +0.1% -- (较上年同期) -1.0% -- 1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 7月 49.4 -- 1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 7月 56.1 -- 1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 7月 39.3 -- 1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 7月 34.3 -- 1100 英国央行利率决定 7月 0.5% 0.25% 量化宽松规模(亿英镑) 3750 3,750 货币政策委员会(MPC)投票结果 0-8-1 0-0-9 (升息-不变-降息) 1230 加拿大新屋价格指数 5月 +0.7% +0.2% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月9日当周 25.4 26.5 四周均值(万人) 25.9 -- 续请失业金人数(万人) 7月2日当周 214.9 212.8 1230 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 6月 +0.3% -0.1% (较前月) +0.5% +0.3% 扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +1.3% +1.0% (较前月) +0.4% +0.1% 扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) +0.9% -- (较前月) +0.3% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王兴亚/郑茵；审校 王颖)