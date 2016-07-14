金属期市：伦敦期铜与期镍下跌，回吐上日部分涨幅

LME期镍 跌1%，上海期货交易所(ShFE)期镍 跌2%。菲律宾矿石供应不足的担忧引发镍矿石价格上涨，进而引燃空头回补。

一位美联储官员周三表示，全球性的不利因素削弱了美联储刺激美国经济措施的效果，使低利率政策不像在其他国家经济增长更快时那么具有刺激效果。

中国6月进出口双双下滑逊于市场预期，上半年也以负值收尾，全球经济增长乏力为稳外贸添压力，而英国脱欧等黑天鹅事件加剧不确定性，下半年外贸形势难言乐观，可能延续上半年下滑的趋势。

菲律宾矿业整顿令镍价涨至八个月高位，不过专家表示，该国最大的矿企已达标，所以此番整顿在短期内对向中国的出口影响甚微。

美国周三就中国对九种关键金属和矿产品征收出口关税发起挑战，称此举违反中国向世界贸易组织(WTO)的承诺，并让中国制造商从中获得不公平优势。 (完)

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