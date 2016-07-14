金属期市：伦敦期铜与期镍下跌，回吐上日部分涨幅

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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LME期镍 跌1%，上海期货交易所(ShFE)期镍 跌2%。菲律宾矿石供应不足的担忧引发镍矿石价格上涨，进而引燃空头回补。
一位美联储官员周三表示，全球性的不利因素削弱了美联储刺激美国经济措施的效果，使低利率政策不像在其他国家经济增长更快时那么具有刺激效果。
中国6月进出口双双下滑逊于市场预期，上半年也以负值收尾，全球经济增长乏力为稳外贸添压力，而英国脱欧等黑天鹅事件加剧不确定性，下半年外贸形势难言乐观，可能延续上半年下滑的趋势。
菲律宾矿业整顿令镍价涨至八个月高位，不过专家表示，该国最大的矿企已达标，所以此番整顿在短期内对向中国的出口影响甚微。
美国周三就中国对九种关键金属和矿产品征收出口关税发起挑战，称此举违反中国向世界贸易组织(WTO)的承诺，并让中国制造商从中获得不公平优势。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琪/王琛；审校 龚芳/徐文焰)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。