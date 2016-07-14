台湾债市：指标10年债殖利率早盘创新低，关注稍后105/9得标结果

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透台北7月14日 - 台湾10年公债105/4期 殖利率周四早盘创新低。交易员表示，跟进美债殖利率及20年公债105/9期 发行前殖利率的跌势。
他们指出，若稍后105/9得标利率落在1.17%以下，市场气氛将更好，殖利率有望进一步走低。
路透调查显示 ，在市场预估央行9月将再降息、美国联邦准备理事会(FED)今年升息机率降低、寿险公司持有外币债遭大举赎回，普遍有资金去化的压力，加上本期为今年最后一批的20年期公债，料在各大银行及寿险业巨额资金抢标之下，105/9期得标利率中值将落在1.18-1.22%。
〞今天用20年券来带，10年券就跟着下来了，也创新低了，现在就等20年标售结果。〞一位大型商银交易员说。
他表示，20年公债如果标得很好，10年券将往下测0.63-0.64%，〞就看寿险买盘有没有进来、银行会不会积极追价，来看台债殖利率要躺平了。〞
一大型银行主管说，由于长端殖利率曲线已下移，大家都害怕今天标不到，恐惧心理将促使利率越写越低，〞只有300亿咧，大家都抢着要啊，先抢先赢，整个下来很明显，这波应该是一波到底，加速赶底啦。〞
他们指出，因经济基本面不佳、市场资金浮滥，银行普遍面临资金去化困难问题，目前市场氛围仍偏多，进而带动殖利率创新低，但在这个节骨眼、这种利率水准反而是要提高警戒。
而随着105/9期发行前交易殖利率最低跌至1.175%，30年期105/7期 殖利率亦下跌6个基点，成交在1.50%。
美国指标10年期公债 周三价格收高14/32，收益率报1.468%，低于周二的1.513%。
美国周三标售120亿美元30年期公债，标售得标收益率为2.172%，因投资者抢购导致此次公债标售的得标收益率降至纪录低点。
本地时间10:45，105/4殖利率跌1.73基点至0.6552%，盘中新低为0.6532%，成交187.5亿台币。
五年券105/8 殖利率下跌1.00基点至0.4800%，成交2.0亿台币；台股加权指数 则涨0.03%。
交易员预估，今日105/4及105/8公债殖利率主要交投区间将分别在0.64-0.67%、0.47-0.51%。
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(记者 罗两莎；审校 杨淑祯)
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