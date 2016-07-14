台湾债市：指标10年债殖利率早盘创新低，关注稍后105/9得标结果

路透台北7月14日 - 台湾10年公债105/4期 殖利率周四早盘创新低。交易员表示，跟进美债殖利率及20年公债105/9期 发行前殖利率的跌势。

他们指出，若稍后105/9得标利率落在1.17%以下，市场气氛将更好，殖利率有望进一步走低。

路透调查显示 ，在市场预估央行9月将再降息、美国联邦准备理事会(FED)今年升息机率降低、寿险公司持有外币债遭大举赎回，普遍有资金去化的压力，加上本期为今年最后一批的20年期公债，料在各大银行及寿险业巨额资金抢标之下，105/9期得标利率中值将落在1.18-1.22%。

〞今天用20年券来带，10年券就跟着下来了，也创新低了，现在就等20年标售结果。〞一位大型商银交易员说。

他表示，20年公债如果标得很好，10年券将往下测0.63-0.64%，〞就看寿险买盘有没有进来、银行会不会积极追价，来看台债殖利率要躺平了。〞

一大型银行主管说，由于长端殖利率曲线已下移，大家都害怕今天标不到，恐惧心理将促使利率越写越低，〞只有300亿咧，大家都抢着要啊，先抢先赢，整个下来很明显，这波应该是一波到底，加速赶底啦。〞

他们指出，因经济基本面不佳、市场资金浮滥，银行普遍面临资金去化困难问题，目前市场氛围仍偏多，进而带动殖利率创新低，但在这个节骨眼、这种利率水准反而是要提高警戒。

而随着105/9期发行前交易殖利率最低跌至1.175%，30年期105/7期 殖利率亦下跌6个基点，成交在1.50%。

美国指标10年期公债 周三价格收高14/32，收益率报1.468%，低于周二的1.513%。

美国周三标售120亿美元30年期公债，标售得标收益率为2.172%，因投资者抢购导致此次公债标售的得标收益率降至纪录低点。

本地时间10:45，105/4殖利率跌1.73基点至0.6552%，盘中新低为0.6532%，成交187.5亿台币。

五年券105/8 殖利率下跌1.00基点至0.4800%，成交2.0亿台币；台股加权指数 则涨0.03%。

交易员预估，今日105/4及105/8公债殖利率主要交投区间将分别在0.64-0.67%、0.47-0.51%。

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