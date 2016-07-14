《路透晚报》--7月14日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：发改委6月核准固定资产投资规模1,511亿元，创年内新高

扩大投资仍是中国稳定经济的重要方式。国家发改委周四称，6月审批核准固定资产投资项目23个，总投资1,511亿元人民币；当月核准规模创年内新高，项目主要集中在交通基础设施和能源领域。

--中国就业：目标“十三五”城镇登记失业率控制在5%以内--人社部

中国人力资源社会保障部发布其“十三五”（2016-2020年）规划，目标“十三五”期间实现城镇新增就业5,000万人以上，城镇登记失业率控制在5%以内。

--中国国企：集团层面重组不断加快，10家央企重组正积极推进--国资委

中证网援引国资委副秘书长彭华岗称，国企集团层面重组步伐不断加快，五组10家中央企业重组工作正积极推进，还有几组工作正在酝酿，中央企业户数年内有望整合到100家之内。

--中美贸易：对美国在WTO起诉中国原材料出口关税措施表示遗憾--中国商务部

中国商务部条约法律司负责人周四表示，对美国在世贸组织（WTO）起诉中国原材料出口关税措施表示遗憾，将根据WTO争端解决程序予以妥善处理。

--中欧关系：欧盟正就给予中国市场经济地位取得进展--欧盟执委会副主席

欧盟执委会副主席卡泰宁称，欧盟正就给予中国市场经济地位以促进贸易取得进展，但欧盟也对中国产能过剩感到担忧。

--中国灾情：今年已有28省遭受洪涝灾害，直接经济损失约1,470亿元--新华

中国国家防汛抗旱总指挥部有关负责人介绍，截至7月13日统计，今年以来全国已有28省（区、市）1,508个县遭受洪涝灾害，因灾死亡237人、失踪93人，直接经济损失约1,469.8亿元人民币，其中水利设施直接经济损失271.37亿元。

--香港数据：6月底外汇基金境外资产增至30,867亿港元--金管局

香港金融管理局（HKMA）公布，截至今年6月底止外汇基金境外资产为30,867亿港元，较5月底增加9亿港元。

--亚洲房地产：香港位列全球透明度最高地产市场15位，仍有改善空间--仲量联行

国际物业顾问--仲量联行发布报告称，香港位列全球透明度最高地产市场第15位，与排行第11位的新加坡，为亚洲透明度最高的市场之一。

【金融】

--中国保险：1-6月资管产品注册规模逾千亿，不动产计划占比近半--协会

中国保险资产管理业协会称，今年上半年共有19家保险资产管理机构注册资产管理产品58项，规模1,034.89亿元人民币；其中，基础设施债权投资计划占37%，不动产债权计划占45%。

--台湾央行：新种复杂性高风险外汇衍生商品，须经审查通过后始得销售

台湾央行表示，未来新种复杂性高风险外汇衍生性金融商品，须经主管机关审查通过后始得销售，预计最快两周后公告实施。

--中港个股：光大银行称大股东光大集团正筹划增持股份，今起停牌

中国大型商业银行光大银行公告称，该行主要股东中国光大集团股份公司正在筹划涉及增持光大银行股份的重大事项，公司股票自周四起停牌。

--中国基金：债券私募大佬杨爱斌发起的公募基金公司获批，为业内首家

据中国证监会网站披露信息，由国内债券私募界大佬杨爱斌发起成立的公募基金--鹏扬基金管理公司近日获批，这是私募界首家获批成立的公募基金公司。

--台湾金融：具QFII资格的金融机构下月起将需主动向央行申报投资中国金额

台湾央行表示，台湾已有合格境外机构投资者(QFII)资格的金融业，包括投信、银行和寿险公司，下月起应每月向央行申报投资中国资本市场的金额等相关资讯。

--中国金融：课题研究建议征收非线性资本税，以阻止金融危机发生--报载

由包括复旦大学在内“非线性资本流动税与金融危机防范”项目组建议，中国政策层可通过征收非线性资本流动税，阻断货币贬值预期与资本外流的恶性循环，从而阻止金融危机发生。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行200亿元七天期逆回购，单日净投放50亿元

中国央行公开市场今日进行200亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，单日小幅净投放50亿元。

--中国债市动态：现券收益率微降，静待明日经济金融数据发布

中国银行间债市早盘现券收益率略降，但幅度微弱，国债期货小幅反弹；目前仍在宏观数据发布高峰期，明日将有GDP（国内生产总值）、信贷等重磅数据公布，市场继续静待观望。

--中国货币市场：大行融出积极资金面维持宽松，MLF超额续作短期流动性无忧

中国银行间市场资金面维持宽松，市场供给充足，主要回购利率保持平稳。交易员称，央行昨日超额续作MLF（中期借贷便利），彰显维稳姿态，今日大行融出积极，供需两旺，不过需求仍集中在隔夜品种。

--新债招标：进出口行三年增发债收益率2.7927%，10年3.2482%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标增发的三年、10年期固息债，中标收益率分别为2.7927%和3.2482%，两期债投标倍数为3.29倍和5.56倍。

--新债招标：国开行10年增发债收益率3.1529%，20年3.6966%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标发行的10年和20年期固息增发债，中标收益率为3.1529%和3.6966%，此前市场预测均值为3.16%和3.72%；两期债投标倍数分别为3.05倍和4.71倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币随中间价小幅收升，波动区间狭窄机构参与倒量

人民币兑美元即期较上日收盘价小幅收涨，中间价继续小升。交易员称，离岸CNH短暂波动后重回平静，外部环境趋稳美元指数亦温和调整，但客盘购汇仍不少，大行仍需在6.69元附近提供美元流动性，短期汇价或维持区间窄幅整理。

--人民币衍生品：美元掉期曲线波动下行，人民币流动性呈宽松态势

中国境内美元/人民币掉期曲线下跌，本周呈波动下行趋势。交易员称，因周三央行续做中期借贷便利(MLF)，人民币流动性宽松，致掉期市场卖压较重。不过一年期掉期已经接近底部，料下行空间不大，近期有反弹可能。

【证券/行业】

--中国证券：“沪伦通”可行性研究目前已有良好进展--证监会副主席

中国证监会副主席方星海日前称，上海证券交易所和伦敦证券交易所就“沪伦通”开展可行性研究，是中英双方探索互利务实金融合作的重大举措，目前已有良好进展。

--中国证券：证监会与最高法将联合开展证券期货纠纷多元化解机制试点

中国最高人民法院、中国证券监督管理委员会联合发布通知，决定在全国部分地区联合开展建立健全证券期货纠纷多元化解机制的试点工作，依法、公正、高效化解证券期货纠纷，维护投资者的合法权益。

--《独家新闻》中国万达有意收购派拉蒙影片少数股权--消息人士

据两名熟知内情的消息人士，中国房地产与娱乐事业综合企业--万达集团已与维亚康姆(Viacom)举行会谈，有意收购后者旗下派拉蒙影片的少数股权。

--中国房地产：新城控股以37亿元竞得上海一幅住宅地，单价创新高

上午举行的上海虹口区凉城街道一幅土地拍卖，最终成交总价为37亿元人民币，溢价率达77.5%，折合楼板价达6.74万元／平米，创出上海单价地王。据业内人士透露，新城控股为该地块最终受让人。

--中港个股：宝能系钜盛华再质押0.37亿股万科A，累计股数占总股本8.39%

继将在南玻的股权质押后，宝能系钜盛华亦在进一步提高在万科A持股中的质押比例。万科周四公告称，钜盛华再质押3,735.73万股万科A给中国银河证券，其累计质押股数占万科总股本的8.39%。

--中国企业：中海油称未来五年将把原油加工规模控制在每年5,000万吨

中国海洋石油总公司(CNOOC，中海油)表示，将在未来五年控制总炼化产能，并加速建设加油站，认为石化行业面临供给过剩和效益的压力。

--企业并购：湖南大康牧业收购澳洲农场计划恐搁浅--消息

两名直接了解情况的消息人士称，由湖南大康牧业牵头的中资财团暂停对澳洲S. Kidman & Co提出新的收购方案，因为澳洲新一届政府的保护主义倾向较前一届更为严重，交易可能因此流产。S. Kidman & Co公司是澳洲最大农业用地的所有者，其土地面积与爱尔兰大小相似。

--台湾个股：台积电预估第三季营收2,540-2,570亿台币，季增14.5-15.9%

全球晶圆代工龙头--台积电表示，第三季合并营收预计达2,540-2,570亿台币，较上季的2,218.1亿台币增14.5-15.9%。

--中国期货：菜粕品种交易手续费标准今晚夜盘交易时起将倍增--郑商所